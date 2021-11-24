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Меркель получила на прощание кизиловый куст: что значит такой подарок

Социал-демократ Олаф Шольц, который вскоре возглавит немецкое правительство, подарил своей предшественнице вазон с деревцем.

24 ноября 2021, 23:06
Автор:

Лиля Воробьева
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Представитель влиятельной немецкой политсилы – СДПГ Олаф Шольц, который по согласованию с коалицией трех партий уже официально займет должность нового канцлера страны, подарил своей уходящей на отдых предшественнице Ангеле Меркель особый подарок — вазон с кизиловым кустом. Об этом сообщает Bild.

Меркель получила на прощание кизиловый куст: что значит такой подарок

Бывшему канцлеру подарили растение (фото из открытых источников)

Журналисты немецких медиа думают над версиями, что означает такой подарок.

Обнародовавшее эту новость медиа объясняет, что саженец кизила намекает на законную половинку госпожи Меркель, ее мужа Йоахима Зауэра. Именно потому, что эту садовую культуру следует выращивать в кислой почве.

Другое издание страны Der Spiegel предполагает свою версию. По той причине, что сорт кизилового куста называется Carpe diem , что в переводе с латыни означает "используй   мгновение".  

Вместе с тем немецкий политик Олаф Шольц станет новым канцлером страны не позднее 8 декабря.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Меркель и Лукашенко вторично через неделю обсудили мигрантов на границе. Глава белорусской республики Александр Лукашенко и исполняющая обязанности немецкого канцлера Ангела Меркель второй раз за эту неделю разговаривали по телефону. Они говорили о кризисе с эмигрантами, который имеет место на границе между Евросоюзом и Белоруссией. Политики говорили об эмигрантах и проблемах, связанных с ними, на границе между Польшей и белорусской республикой. После завершения телефонного диалога, который был сегодня, 17 ноября, политики заявили, что достигли определенного уровня понимания, что сейчас делать и как продолжать дальше разрешать этот кризис.


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Источник: https://www.bild.de/wa/ll/bild-de/unangemeldet-42925516.bild.html
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