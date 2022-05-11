Новая Зеландия ввела санкции против РФ

Руководство Новой Зеландии объявило о новых антироссийских санкциях. В этот раз они коснутся вопросов дезинформации и ответственных за кибератаки на правительсвенные порталы Украины.

Город Веллингтон, столица Новой Зеландии. Фото: Экваториал-тур

Как заявила министр иностранных дел Новой Зеландии Нанае Махута, его страна продолжает однозначно осуждать неоправданное и незаконное нападение России на Украину.

Пропагандистская машина президента Путина работает полным ходом, распространяя ложь и ложную информацию, чтобы оправдать незаконное вторжение России. Сегодняшнее объявление отражает наше полное неприятие нарратива Путина ", – рассказала Махута.

В заявлении говорится, что эти санкции направлены против восьми человек и организаций, причастных к кампании дезинформации Путина, а также кибератак на Украину.

В частности, ограничительные меры основываются на предыдущих санкциях Новой Зеландии против пропагандистов и расширяются на "ферму троллей", представителя министерства обороны России и других.

"Сегодняшние санкции – это наши первые, которые направлены против злонамеренной киберактивности России и отражают нашу приверженность реагировать на агрессию Путина на всех фронтах", – отметила Махута.

Под санкции попал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, президент медиахолдинга "Красная звезда" Алексей Пиманов, соучредитель крымского информагентства NewsFront Михаил Синелин и гендиректор "ВГТРК" Олег Добродеев, начальник военной разведки РФ Игорь Костюков.

Кроме этого, в санкционный список внесли 85-й главный центр специальной службы Главного управления Генштаба РФ, "Главный центр специальных технологий" и "Агентство интернет-исследований".

Напомним, 4 мая, во время выступления в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций против Российской федерации, который, в частности, включает эмбарго на импорт всей нефти из РФ. По словам главы ЕК, эмбарго на российскую нефть нужно вводить "аккуратным образом", чтобы было время найти альтернативных поставщиков и минимизировать влияние санкций на рынки. Эмбарго на российскую нефть предусматривает постепенный запрет на импорт сырья в течение шести – восьми месяцев.

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