logo

BTC/USD

29367.91

ETH/USD

2174.96

LTC/USD

70.98

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Новая Зеландия ввела санкции против РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Новая Зеландия ввела санкции против РФ

Островное государство продолжает принимать меры в связи с нападением РФ на Украину

сегодня, 14:50
Автор:

Нарожный Дмитрий
Поделитесь публикацией:

Руководство Новой Зеландии объявило о новых антироссийских санкциях. В этот раз они коснутся вопросов дезинформации и ответственных за кибератаки на правительсвенные порталы Украины.

Новая Зеландия ввела санкции против РФ

Город Веллингтон, столица Новой Зеландии. Фото: Экваториал-тур

Как заявила министр иностранных дел Новой Зеландии Нанае Махута, его страна продолжает однозначно осуждать неоправданное и незаконное нападение России на Украину.

Пропагандистская машина президента Путина работает полным ходом, распространяя ложь и ложную информацию, чтобы оправдать незаконное вторжение России. Сегодняшнее объявление отражает наше полное неприятие нарратива Путина ", – рассказала Махута.

В заявлении говорится, что эти санкции направлены против восьми человек и организаций, причастных к кампании дезинформации Путина, а также кибератак на Украину.

В частности, ограничительные меры основываются на предыдущих санкциях Новой Зеландии против пропагандистов и расширяются на "ферму троллей", представителя министерства обороны России и других.

"Сегодняшние санкции – это наши первые, которые направлены против злонамеренной киберактивности России и отражают нашу приверженность реагировать на агрессию Путина на всех фронтах", – отметила Махута.

Под санкции попал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, президент медиахолдинга "Красная звезда" Алексей Пиманов, соучредитель крымского информагентства NewsFront Михаил Синелин и гендиректор "ВГТРК" Олег Добродеев, начальник военной разведки РФ Игорь Костюков.

Кроме этого, в санкционный список внесли 85-й главный центр специальной службы Главного управления Генштаба РФ, "Главный центр специальных технологий" и "Агентство интернет-исследований".

Напомним, 4 мая, во время выступления в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций против Российской федерации, который, в частности, включает эмбарго на импорт всей нефти из РФ. По словам главы ЕК, эмбарго на российскую нефть нужно вводить "аккуратным образом", чтобы было время найти альтернативных поставщиков и минимизировать влияние санкций на рынки. Эмбарго на российскую нефть предусматривает постепенный запрет на импорт сырья в течение шести – восьми месяцев.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.beehive.govt.nz/release/new-sanctions-target-disinformation-and-malicious-cyber-actors
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!