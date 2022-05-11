Новая Зеландия ввела санкции против РФ

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Нарожный Дмитрий
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Новой Зеландии объявило о новых антироссийских санкциях. В этот раз они
коснутся вопросов дезинформации и ответственных за кибератаки на
правительсвенные порталы Украины.
Город Веллингтон, столица Новой Зеландии. Фото: Экваториал-тур
Как заявила
министр иностранных дел Новой Зеландии Нанае Махута, его страна продолжает
однозначно осуждать неоправданное и незаконное нападение России на Украину.
Пропагандистская
машина президента Путина работает полным ходом, распространяя ложь и ложную
информацию, чтобы оправдать незаконное вторжение России. Сегодняшнее объявление
отражает наше полное неприятие нарратива Путина ", – рассказала Махута.
В заявлении
говорится, что эти санкции направлены против восьми человек и организаций,
причастных к кампании дезинформации Путина, а также кибератак на Украину.
В частности,
ограничительные меры основываются на предыдущих санкциях Новой Зеландии против
пропагандистов и расширяются на "ферму троллей", представителя
министерства обороны России и других.
"Сегодняшние
санкции – это наши первые, которые направлены против злонамеренной
киберактивности России и отражают нашу приверженность реагировать на агрессию
Путина на всех фронтах", – отметила Махута.
Под
санкции попал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков,
президент медиахолдинга "Красная звезда" Алексей Пиманов,
соучредитель крымского информагентства NewsFront Михаил Синелин и гендиректор
"ВГТРК" Олег Добродеев, начальник военной разведки РФ Игорь Костюков.
Кроме этого, в санкционный список внесли 85-й главный центр специальной службы Главного управления Генштаба РФ, "Главный центр специальных технологий" и "Агентство интернет-исследований".
Напомним, 4 мая, во время выступления в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций против Российской федерации, который, в частности, включает эмбарго на импорт всей нефти из РФ. По словам главы ЕК, эмбарго на российскую нефть нужно вводить "аккуратным образом", чтобы было время найти альтернативных поставщиков и минимизировать влияние санкций на рынки. Эмбарго на российскую нефть предусматривает постепенный запрет на импорт сырья в течение шести – восьми месяцев.
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