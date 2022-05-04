ЕС решил ввести эмбарго на российскую нефть: цены на сырье резко пошли вверх

Сегодня, 4 марта, во время выступления в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций против Российской федерации, который, в частности, включает эмбарго на импорт всей нефти из РФ, сообщает Reuters.

Новый пакет санкций ЕС против РФ предусматривает полный запрет на импорт российской нефти. Фото: Pixabay

"Давайте поймем: это будет нелегко. Но мы просто должны над этим работать. Должны максимизировать давление на Россию, минимизируя влияние на наши экономики", – заявила фон дер Ляйен.

По словам главы ЕК, эмбарго на российскую нефть нужно вводить "аккуратным образом", чтобы было время найти альтернативных поставщиков и минимизировать влияние санкций на рынки.

По данным АРА, эмбарго на российскую нефть предусматривает постепенный запрет на импорт сырья в течение шести – восьми месяцев.

В то же время, в ЕС предложили ввести исключения для Венгрии и Словакии, которые сильно зависят от российской нефти. Этим странам будет разрешено импортировать сырье до конца 2023 года.

На решение ввести нефтяное эмбарго уже отреагировали на мировых рынках. В частности, цены на нефть эталонных марок демонстрируют сегодня уверенный рост

Так, июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:35 дорожают на $2,7 (2,57%) – до $107,67 за баррель.

В то же время, стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на $2,79 (2,72%) – до $105,2 за баррель.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что эмбарго в отношении нефти из РФ, доставляемой танкерами, может вступить в действие быстрее. Оно поможет нашей стране быстро осуществить свою цель – экономически сокрушить РФ.

Напомним, в марте этого года Великобритания, вслед за США, отказалась от закупки энергоносителей из Российской федерации.





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