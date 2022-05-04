ЕС решил ввести эмбарго на российскую нефть: цены на сырье резко пошли вверх

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Нарожный Дмитрий
Сегодня, 4 марта, во время выступления в Европарламенте
глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций против
Российской федерации, который, в частности, включает эмбарго на импорт всей
нефти из РФ, сообщает Reuters.
Новый пакет санкций ЕС против РФ предусматривает полный запрет на импорт российской нефти. Фото: Pixabay
"Давайте поймем: это будет нелегко. Но мы
просто должны над этим работать. Должны максимизировать давление на Россию,
минимизируя влияние на наши экономики", – заявила фон дер Ляйен.
По словам главы ЕК, эмбарго на российскую
нефть нужно вводить "аккуратным образом", чтобы было время найти
альтернативных поставщиков и минимизировать влияние санкций на рынки.
По данным АРА, эмбарго на российскую нефть
предусматривает постепенный запрет на импорт сырья в течение шести – восьми
месяцев.
В то же время, в ЕС предложили ввести
исключения для Венгрии и Словакии, которые сильно зависят от российской нефти. Этим
странам будет разрешено импортировать сырье до конца 2023 года.
На решение ввести нефтяное эмбарго уже отреагировали на мировых рынках. В частности, цены на нефть эталонных марок демонстрируют сегодня уверенный рост
Так, июльские
фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:35 дорожают на $2,7
(2,57%) – до $107,67 за баррель.
В то же время, стоимость
фьючерса на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи
(NYMEX) повысилась на $2,79 (2,72%) – до $105,2 за баррель.
Напомним, в марте этого года Великобритания, вслед за США, отказалась от закупки энергоносителей из Российской федерации.
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