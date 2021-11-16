Частное предприятие-оператор российского газопровода "Северный поток-2" – Nord Stream 2 AG откроет на немецкой территории собственную дочернюю структуру. Это будет реализовано с одной важной целью для обеспечения соответствующих правил и нормативных требований. Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

Nord Stream 2 планирует создать в Германии дочернюю компанию (фото из открытых источников)

Согласно обнародованному комментарию, Федеральное немецкое сетевое агентство сообщило о временном прекращении процедуры сертификации в связи с учреждением дочерней структуры компании Nord Stream 2. Предприятие-оператор реализует это намерение, чтобы в дальнейшем обеспечивать соответствие применимых правил и нормативных требований. Поэтому детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода нового газопровода компания не комментирует.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Россия создает энергетический кризис в ЕС, чтобы запустить "Северный поток-2" . РФ искусственно создала дефицит энергоносителей в странах Евросообщества, чтобы поскорее запустить новый газопровод "Северный поток-2". Отечественная ГТС рассчитана на вдвое большие мощности транзита голубого топлива, чем новый российский газопровод. Как отметил украинский чиновник, спрос на голубое топливо говорит о том, что дополнительные газопроводы не прокачивают его дополнительные объемы. РФ сегодня уменьшает свой экспорт этого энергоносителя, чтобы цены на него стали выше, чтобы углубить энергетический кризис и иметь именно такое оправдание для запуска "Северного потока-2". Наша страна готова в любое время проводить конструктивные диалоги и консультации со странами Евросообщества, чтобы разрешить в Европе энергетический кризис.

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