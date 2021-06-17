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Никаких чудес не бывает, - Арахамия о встрече Байдена с Путиным

По словам нардепа, саммит прошел без "сюрпризов" для Украины

сегодня, 15:30
Автор:

Елизавета Черных

Народный депутат Украины, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал саммит президентов США и РФ Джозефа Байдена и Владимира Путина. По мнению нардепа, результаты встречи были ожидаемы, передает корреспондент издания "Комментарии":

Никаких чудес не бывает, - Арахамия о встрече Байдена с Путиным

Давид Арахамия - фото из открытых источников

"Встреча ожидаемая. Мы понимали, что не произойдет потепления отношений. Фактически Байден подчеркнул еще раз, что ненарушенная территориальная целостность Украины — очень важная для США, и они будут отстаивать ее всеми способами. Для нас сюрпризов не было", — сказал Арахамия.

Депутат также выразил мнение по поводу слов Владимира Пунина, который отметил, что Байден поддерживает мнение о необходимости соблюдения Минских договоренностей официальным Киевом. При этом Россия не обязывалась принимать на себя какие-то новые обязательства или ответственность по ситуации на Донбассе.

"Я думаю, что Байден не имеет окончательного апдейта. После его встречи с Владимиром Зеленским у него может появиться другое мнение. Понимаете, Минские соглашения на сегодня единственный легализированный путь, которым все должны идти. Но мы имеем свою позицию, и я думаю, что она будет доведена до Байдена, и потом произойдут возможные изменения. Главная проблема, что на сегодня нет согласованной позиции в коррекции Минских соглашений", — добавил Арахамия.

Депутат отметил, что несмотря на различные спекуляции, все произошло так, как и планировалось:

"Все произошло так, как и планировалось. Хотя было много спекуляций на тему, что Украину сольют с карты мира и так далее. Этого не происходило. Я очень рад, что эта встреча уже состоялась и все поняли, что никаких чудес не бывает", — резюмировал нардеп.

Напомним, что по мнению народного депутата от партии "Слуга народа" Данила Гетманцева, ничего нового по поводу Украины на саммите озвучено не было. Кроме того, нардеп считает, что подтверждение Минских соглашений как указателя является "тупиковым путем", из которого бесспорно надо выходить.



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