Нетаньяху заявил о начале "второй войны за независимость"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщают "Комментарии".

Биньямин Нетаньяху

На брифинге в Тель-Авиве он заявил, что начался новый этап войны. Его он назвал "второй войной за независимость". Ее целью он назвал уничтожение ХАМАС и освобождения всех заложников.

Напомним, что во время нападения 7 октября на Израиль ХАМАС жестоко убил 1400 израильтян, а также захватил 220 заложников. Позже террористы заявили, что 50 заложников уже погибли в результате израильских ударов по сектору Газа.

В ответ на агрессию ХАМАС Израиль объявил о проведении операции "Железные мечи", в ходе которой стал наносить авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Результатом этих ударов стало уничтожение части руководства радикального движение, инфраструктуры боевиков, но и гибель мирного населения Газа. По разным сообщениям, погибли от пяти до семи тысяч палестинцев.

Израиль медлил с началом наземной операции. Сперва он призывал мирное население Газы покинуть сектор и идти на юг. Но Египет, недовольный возможным проникновением террористов на свою территорию, заблокировал выход палестинцев из Газы. По сообщениям СМИ, одновременно с нанесением авиаударов в Катаре проходили тайные переговоры между ХАМАС и Израилем, с целью освобождения заложников.

Вечером 26 октября стало известно об срыве этих переговоров и военный кабинет Израиля принял единогласное решение о проведении наземной операции в Газе, против чего возражали арабские страны. На протяжении суток, Израиль отрицал, что начал операцию в Газе, называя активизацию "расширением" своих военных усилий.

Тем временем, израильская армия наступает в секторе Газа с союзниками: кто помогает ЦАХАЛ.

Эрдоган осудил Израиль и напомнил, что Палестина принадлежала Турции.

А Маск высказался относительно Газы.