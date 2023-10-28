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Эрдоган осудил Израиль и напомнил, что Палестина принадлежала Турции

По оценкам турецкой стороны, на митинг в поддержку Палестины в Стамбуле пришло свыше миллиона человек

сегодня, 18:44
Автор:
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Константин Куликов
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На "Великом палестинском митинге", который по призыву Эрдогана прошел в Стамбуле, президент Турции назвал Израиль военным преступником, а также напомнил, что сто лет назад земли Палестины входили в состав Османской империи. Об этом сообщают "Комментарии".

Эрдоган осудил Израиль и напомнил, что Палестина принадлежала Турции

Митинг в Стамбуле

В ходе митинга Эрдоган сделал ряд резких антиизраильских и антизападных заявлений, но ограничился одной лишь риторикой. Ни о каких действиях турецкой стороны в поддержку ХАМАС или населения сектора Газа объявлено не было.


"Израиль, как ты оказался тут? Как ты сюда попал? Ты — оккупант. Ты группировка, а не государство. Запад вам должен, но Турция вам не должна", — заявил Эрдоган. — "Те, кто проливал "крокодиловы слезы" по мирным жителям, убитым вчера в российско-украинской войне, сегодня молча наблюдают за гибелью тысяч невинных детей в секторе Газа".

По мнению главы Турции, "Израиль явно совершает военное преступление", которое он также назвал "подлой резней в Газе". Как заявил Эрдоган, Турция готовится к тому, чтобы объявить Израиль "военным преступником" и "уже работаем над этим".

Напомним, что вчера Израиль принял решение о "расширении" сухопутных действий в Газе. При этом он избегал называть активизацию своих военных усилий широкомасштабной наземной операцией в Газе. Более того, даже отрицал это. Тем не менее, именно так восприняли многие в мире интенсификацию обстрелов сектора Газа авиацией, кораблями и направление танков к границе сектора. Президент Турции призвал население своей страны прийти на митинг в поддержку Палестины в стамбульский аэропорт имени Ататюрка.

Тем временем, союзник РФ по ОДКБ впервые участвует во встрече по "Формуле мира".

В Украине будут мобилизовать по "ускоренным" правилам.

А экс-советник Пентагона считает, что Турция может вступить в палестино-израильскую войну.



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