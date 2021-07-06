Неполучение ПДЧ и агрессия России: мог ли Запад уберечь Украину от войны

Российская агрессия в Украине (а также Грузии) может быть связана с тем, что европейские партнеры в 2008 году отказались принять эти государства в НАТО. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, особо ответственными за это можно якобы считать Францию и Германию. "Комментарии" попросили экспертов дать оценку таким заявлениям и объяснить, чего с их помощью пытается добиться украинская власть.



Данилов обвинил Францию и Германию в агрессии РФ против Украины. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк

"Критика Франции и Германии — абсурдна и неуместна"

Директор Международного института политической философии Виктор Савинов считает, что Украине давно пора строить нормальные международные коммуникации. Чего пока не наблюдается.

"В последнее время в Украине наметилась тенденция, когда наши политики в своих высказываниях проявляют крайнюю неосторожность по отношению к другим странам. Причем, независимо от того, дружеские или нет отношения между ними и Украиной. Понятно простое человеческое желание придать себе излишнюю значимость. Однако критика внешней и внутренней политики других государств ни к чему хорошему привести не может", — уверен эксперт.

Виктор Савинов отмечает, что геополитическое положение Украины и так очень сложное, а политическая обстановка в мире — чрезвычайно напряженная. По его мнению, в такой момент надо ценить всех, кто может протянуть нашей стране руку помощи. Особенно это касается таких гигантов европейской цивилизации, как Франция и Германия.

Украина, подчеркивает эксперт, уже рассорилась практически со всеми своими соседями. А теперь, похоже, пытается это сделать с союзниками, находящимися западнее.

"Франция и Германия прилагают огромные усилия для поддержки Украины. Поэтому критика их руководства, к тому же, связанная с событиями 13-летней давности, абсурдна и неуместна. Тем более сейчас, когда именно эти страны обеспечивают диалог Украины с внешним миром и со страной-агрессором", — акцентирует Виктор Савивнов.

"С Грузией Россия протестировала Европу на беспомощность"

Если называть вещи своими именами, то Данилов сказал чистую правду. Такого мнения придерживается политолог Кирилл Сазонов.

"Ключевые европейские державы очень любят декларировать некие европейские ценности, такие как нерушимость границ, отказ от насилия между государствами, уважение к правам человека. И очень любят, в том числе Украине, ставить вид на какие-то реформы, те же права человека, которые ни в коем случае нельзя нарушать. Тем не менее, в 2008 году во время вопиющего нарушения всех европейских, мировых, демократических ценностей, во время нарушения всех прав человека, прав государства, во время российской агрессии против Грузии, они не предприняли никаких мер, ограничившись невнятной "глубокой озабоченностью". От этого не только не было пользы, это было скорее вредно, — уверен политолог.

По его мнению, Россия, таким образом протестировав Европу на беспомощность, сделала однозначный вывод — кроме глубокой озабоченности, ничего РФ не грозит. А глубокая озабоченность — это совсем не больно, говорит Сазонов.

Эксперт считает, что именно молчание, бездействие в 2008 году ключевых европейских государств — Германии и Франции — развязали Путину руки и привели к российской агрессии против Украины в 2014 году.

"Более того, в том же 2014-м Германия блокировала поставки оружия в Украину, — напоминает политолог. — Аргументировала тем, что это якобы приведет к эскалации конфликта. Что было невероятно циничным объяснением, поскольку речь шла о поставках оружия не агрессору, а жертве — для самозащиты. То есть, по логике Германии, чтобы не было эскалации конфликта, давайте жертве насильника свяжем руки, чтобы она, не дай бог, его не поцарапала".

По словам Кирилла Сазонова, прежнее украинское руководство привыкло смотреть на РФ и Европу как на неких старших братьев, которых не принято критиковать. А Зеленский, как внесистемный политик, окружил себя и достаточно внесистемными людьми. И периодически ставит тот же Запад в тупик тем, что называет вещи своим именами, без дипломатических уверток.

"Похоже, такое поведение импонирует многим украинцам. И именно поэтому Зеленский сохраняет достаточно высокий рейтинг, — считает политолог. — Да, в 2008 году Запад бросил Грузию, а в 2014-м не стал помогать Украине, стыдливо отвернувшись и забыв про все европейские ценности. Это правда. И это ответственность. И Данилов, на мой взгляд, совершенно честно это сказал. Впрочем, для самого Данилова последствия могут быть печальными. Говорить правду в наше время — самая рискованная лотерея".

"Чтобы вернуть Украине субъектность, выстраивается такая линия критики в адрес Запада"

Эксперт Украинского института политики Владислав Дзивидзинский отметил, что данное интервью Данилова стало в какой-то мере знаковым.

"Выстраиваются предположения — это государственная политика или самодеятельность Данилова. Я придерживаюсь мнения, что подобные выпады в сторону европейских партнеров от лица главы СНБО без согласия с Офисом президента делать не мог. Подобные действия, скорее всего, были утверждены ОП, — считает эксперт. — По моему мнению, это попытка президента и его Офиса найти достаточно весомую фигуру, чтобы заявить о своей позиции, недовольстве европейскими партнерами, показать зубы в политическом смысле. Тем самым дается ответ и на критику Зеленского со стороны европейцев, и на внутреннюю критику".

На данном этапе, отмечает Владислав Дзивидзинский, представители части ЕС считают украинскую власть слабой, а президента Зеленского — некомпетентным. В связи с этим Украина окончательно перестает быть субъектом международной политики.

"Чтобы вернуть себе субъектность, выстраивается такая линия критики в адрес Запада. На что вряд ли публично готов пойти президент. А найти других представителей во власти, которые бы это озвучили, получилось", — подчеркивает специалист.

Дзивидзинский не исключает, что эта информационная повестка сориентирована не столько на западных партнеров (которые, скорее всего, проигнорируют этот выпад), а на внутреннюю аудиторию.

"Цель — ответить обществу на слабость поддержки со стороны европейских партнеров, к сотрудничеству с которыми нас подвигали как предыдущие, так и нынешние украинские власти. Показать, что Украина не просто молчаливо со всем соглашается, но и имеет свою позицию, смелость делать достаточно резкие заявления. Во внутренней информационной повестке таким образом формируется мнение, что Зеленский старается, работает, имеет стержень, — поясняет эксперт. — Украинцы всё меньше верят в эффективность международной поддержки, в то, что Запад поможет решить наши внутренние проблемы. А бездействие украинской власти, ее соглашательство со всем, что говорят европейцы, в таком случае играло бы против нее. Поэтому логично, что нужна некая реакция".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, изменится ли курс Америки насчет поддержки Украины в войне с Россией. Подробности — в нашем материале.

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