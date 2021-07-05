Беларусь заодно с РФ: ждать ли Украине обострения войны

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Вечканова Елена
Россия на фоне международных учений Sea Breathe 2021 ("Си Бриз") активизировалась в Черном море, Беларусь заявила о
закрытии границ с Украиной (скорее всего, не без "подсказки" из Кремля). Ждать
ли дальнейшей конфронтации? Своим мнением с порталом "Комментарии" поделился генерал
армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж.
Генерал армии Николай Маломуж. Фото из открытых источников
При этом, по мнению Николая Маломужа, в
ближайшем будущем вряд ли стоит ожидать прямой конфронтации между РФ и
Украиной, глобальных или даже локальных противостояний военного характера.
Но это, считает Николай Маломуж, скорее игра
мышцами. Хоть и достаточно провокационная. Ведь РФ демонстрирует, что имеет не
только традиционные военные ресурсы на Черном море, но и крылатые ракеты малой
и средней дальности. Это может создавать угрозу и участникам учений "Си Бриз",
и странам, которые находятся рядом с РФ. К последним, прежде всего, относятся
государства Восточной Европы и Балтии.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в США назвали основную преграду к тому, чтобы война на Донбассе наконец закончилась.
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Новости
Игорь
сегодня, 13:00
если верить печати в Украине и США, то военный потенциал России это колос на глиняных ногах который хочет воевать, и одна Украина нанесет непоправимый вред России. так чего желчью плевать, оставте её в покое. А может ктото врет и про желание воевать, и про колос на глиняных ногах? будем сами думать?