Беларусь заодно с РФ: ждать ли Украине обострения войны

Россия на фоне международных учений Sea Breathe 2021 ("Си Бриз") активизировалась в Черном море, Беларусь заявила о закрытии границ с Украиной (скорее всего, не без "подсказки" из Кремля). Ждать ли дальнейшей конфронтации? Своим мнением с порталом "Комментарии" поделился генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж.



Генерал армии Николай Маломуж. Фото из открытых источников

"Россия продолжит наращивать организационно-военные ресурсы, — прогнозирует генерал. — Особенно это касается Черноморского флота, позиций в Крыму. К тому же усиливается модель кооперации, особенно в военной сфере, сфере безопасности, РФ с Беларусью".

При этом, по мнению Николая Маломужа, в ближайшем будущем вряд ли стоит ожидать прямой конфронтации между РФ и Украиной, глобальных или даже локальных противостояний военного характера.

"Но подготовка к этому ведется. Причем не только к конфронтации с Украиной, но и с представителями стран НАТО, — отмечает генерал. — Об этом свидетельствует позиции Россия касательно учений "Си Бриз". Достаточно вспомнить недавний инцидент с британским кораблем, который РФ якобы обстреляла в районе Крыма. Да и в целом учения в Черном море, которые проводят Украины и союзники, Россия воспринимает как направленные против нее. Она пытается показать свои механизмы противодействия. Мобилизовала весь Черноморский флот, подняла в сопровождение авиацию. Показывает, что готова действовать решительно, жестко".

Но это, считает Николай Маломуж, скорее игра мышцами. Хоть и достаточно провокационная. Ведь РФ демонстрирует, что имеет не только традиционные военные ресурсы на Черном море, но и крылатые ракеты малой и средней дальности. Это может создавать угрозу и участникам учений "Си Бриз", и странам, которые находятся рядом с РФ. К последним, прежде всего, относятся государства Восточной Европы и Балтии.

"Мы видим формирование более мощного военно-оборонного потенциала. Активизацию разведсил в плане выявления возможных намерений стран НАТО и ЕС, а также Украины. Позиционные обвинения друг друга в агрессивности. Но в итоге ни РФ, ни страны НАТО не перейдут "красную черту", которая приведет к глобальной конфронтации — региональной или глобальной войне", — уверен генерал.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в США назвали основную преграду к тому, чтобы война на Донбассе наконец закончилась.

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