США увеличат военно-финансовую помощь Украине

Общая сумма средств, которые США планирует выделить Украине в 2022 году должна составить не менее 481,5 миллионов долларов. Эта сумма на 28,5 млн долларов превышает помощь США Украине в 2021 году. Средства должны быть выделены на реализацию программы помощи Украине по линии Госдепартамента, Агенства США по международному развитию и связанных программ, — сообщили в посольстве Украины в США.

США увеличат военную и прочую финансовую помощь Украине в 2022 году, фото из открытых источников

В настоящее время в Конгрессе США еще идет работа по утверждению пакетов помощи Украине на следующий в год. Но соответствующий законопроект Комитет по вопросам ассигнаций Палаты представителей США уже утвердил.

Из общей суммы почти в полмиллиарда долларов, которые планирует получить Украина, 125 миллионов будут выделены на обеспечение безопасности нашей страны. Статья "Международное военное сотрудничество" будет профинансирована таким образом на 10 млн дол. больше, чем в текущем году.

Также в украинском посольстве в США, отметили, что в утвержденном Комитетом по вопросам ассигнаций законопроекте, будут отображены положения касательно угроз достройки российского газопровода "Северный Поток-2".

Напомним, что ранее в России заявляли о возможном сокращении финансирования и военной поддержки США в отношении Украины, которое якобы должно произойти после женевской встречи Джозефа Байдена и Владимира Путина. По крайней мере, на этом настаивала российская сторона, как "средстве разрешения военного противостояния на Донбассе".

В то же время, военная помощь США Украине при президенте Дональде Трампе была выше. Как сообщали "Комментарии", в 2020 году американцы выделили нашей стране 300 миллионов военной помощи, а МинОбороны планировало за эти средства закупить летальное оружие для украинской армии.





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