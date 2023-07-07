Немецкая разведка прослушивала Лукашенко: что узнали

Разведка Германии прослушивала переговоры главы Белоруси Александра Лукашенко и главаря ЧВк "Вагнер" Пригожина 24 июня, передает немецкое издание ARD. Об этом сообщают "Комментарии".

Бундестаг

Как сообщают журналисты, в разгар хаоса шпионы Федеральной разведывательной службы (БНД), по-видимому, стали свидетелями важного разговора. Согласно исследованиям WDR и NDR, немецкая служба внешней разведки отслеживала общение между боссом "Вагнера" Евгением Пригожиным и белорусским правителем Александром Лукашенко.

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Представитель БНД отказался комментировать этот вопрос, когда его спросили. Служба разведки "обычно не комментирует публично вопросы, касающиеся каких-либо выводов или деятельности разведки", — сказал представитель.



Кроме того, немецкая разведка подозревала, что Пригожин устроит мятеж ещё за неделю до событий в Ростове, но не смогла подтвердить эту информацию. Из-за этого сейчас БНД оказалась под политическим прессингом. Как оказалось, служба проинформировала федеральное правительство о попытке государственного переворота в России только в субботу — в то время, когда она уже шла полным ходом.

Напомним, что мятеж Пригожина начался вечером 23 июня и продлился до вечера следующего дня — субботы, 24 июня. За это время вагнеровцы успели захватить Ростов-на-Дону, пройти ряд регионов России и остановиться в 200 километрах от Москвы. Считается, что в качестве переговорщика между главарем ЧВК "Вагнер" Пригожиным и президентом РФ Путиным выступил правитель Белоруси Александр Лукашенко. В результате договоренностей Пригожин остановил свое движение на Москву, а ему и его бойцам дали возможность "уйти в Белоруссию". Палаточные лагеря для них уже сооружены в республике.

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