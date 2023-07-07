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Столтенберг анонсировал участие Зеленского в саммите НАТО

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что не видит смысла в возможной поездке, если союзники не будут готовы принять конкретный документ о перспективах членства Украины в НАТО

сегодня, 17:58
Автор:
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Константин Куликов
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Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга во время пресс-конференции.

Столтенберг анонсировал участие Зеленского в саммите НАТО

Столтенберг и Зеленский

По его словам, Зеленский будет присутствовать на инаугурационном заседании нового Совета Украина-НАТО.


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"Президент Зеленский присоединится к нам на встрече инаугурационного Совета. Мы создаем эту платформу не только для консультаций, но и для принятия решений. Там мы соберемся как равные партнеры для решения проблем безопасности", – сказал Столтенберг.

Напомним, что в настоящее время президент Украины Владимир Зеленский совершает турне по странам НАТО, в частности, он уже посетил Чехию, Словакию, Болгарию и планирует нанести визит в Турцию. Ожидается, что он сможет таким образом усилить поддержку Украины по вступлению в НАТО.

"Он создает коалицию. Объезжает те страны, которые поддерживают или склоняются к тому, чтобы поддержать (и он их убеждает, и есть позитив) вступление Украины в НАТО. Таких уже более двух третей от Альянса. И, если продолжать так же, можно добиться необходимого результата", – уверен эксперт Тарас Загородний.

Тем временем, появилась реакция НАТО на поставку кассетных боеприпасов Украине. Генсек НАТО Столтенберг дал понять, что приветствует поставки кассетных боеприпасов Украине, ведь страна себя защищает.

Украинская фармкомпания поставляла лекарства для российской армии.

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