Столтенберг анонсировал участие Зеленского в саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга во время пресс-конференции.

Столтенберг и Зеленский

По его словам, Зеленский будет присутствовать на инаугурационном заседании нового Совета Украина-НАТО.

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"Президент Зеленский присоединится к нам на встрече инаугурационного Совета. Мы создаем эту платформу не только для консультаций, но и для принятия решений. Там мы соберемся как равные партнеры для решения проблем безопасности", – сказал Столтенберг.

Напомним, что в настоящее время президент Украины Владимир Зеленский совершает турне по странам НАТО, в частности, он уже посетил Чехию, Словакию, Болгарию и планирует нанести визит в Турцию. Ожидается, что он сможет таким образом усилить поддержку Украины по вступлению в НАТО.

"Он создает коалицию. Объезжает те страны, которые поддерживают или склоняются к тому, чтобы поддержать (и он их убеждает, и есть позитив) вступление Украины в НАТО. Таких уже более двух третей от Альянса. И, если продолжать так же, можно добиться необходимого результата", – уверен эксперт Тарас Загородний.

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