Нефтяное эмбарго ЕС снизит нефтегазовые доходы РФ на 40%

Действие нефтяного эмбарго на импорт в страны ЕС российской нефти и нефтепродуктов приведет к снижению нефтегазовых доходов РФ как минимум на 40% в 2023 году. Это также повлияет на сокращение добычи “черного золота” в стране на 20%.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко на своей странице в Facebook.

Доходы от нефти и газа составляют половину поступлений в бюджет рф

“россия всегда была зависимой от нефтедолларов. Во втором квартале этого года ее нефтегазовые доходы составили около половины поступлений в бюджет”, — отметил он.





Министр также подчеркнул, что сохраняющиеся в этому году высокие цены на нефть позволили Москве зарабатывать, несмотря на уменьшение объемов продаж, однако этой тенденции пришел конец.



Вместе с тем Герман Галущенко сообщил, что страны G7 готовы к внедрению ограничений на цену российских нефти и нефтепродуктов. Решения касательно цены будут вводится синхронно с графиком шестого пакета санкция ЕС, согласно которому с 5 декабря начинает действовать эмбарго на нефть с РФ, а с 5 февраля 2023-го — на нефтепродукты.

Как известно, второго сентября министры финансов Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США утвердили план по установлению ценового максимума на российскую нефть. Эта мера нацелена на сдерживание возможностей Москвы продолжать войну против Украины. Какой именно ценовой лимит будет установлен странами “Большой семерки” пока не известно. Ожидается, что “потолок” будет отражать ряд технических данных.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Центра Разумкова, бывший директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский в интервью “Комментариям” подчеркнул, что на G7 приходится около 32% мирового потребления нефти и решение об установлении потолка цены — это по сути заявление о создании мирового объединения покупателей нефти. Упомянутые меры позволят снизить цену на “черное золото”, которое добывается в России, до 25 долл. за баррель.

В Офисе Президента считают, что решение G7 переполовинит доходы РФ от экспорта нефти уже в декабре.

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