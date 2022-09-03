Ограничение цены на российскую нефть от G7: что будет дальше и стоит ли серьезно воспринимать угрозы Кремля

В вечернем обращении 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение стран G7 (в "Большую семерку" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) ограничить цены на российскую нефть. По его мнению, такое же решение должно быть принято и в отношении российского газа, поскольку РФ "старается шантажировать искусственно раздутым ценовым кризисом на энергетическом рынке".

Ограничение цены на нефть от G7 (фото из открытых источников)

Между тем, в Кремле предупредили, что РФ перестанет продавать нефть странам, которые решат установить ограничения на цену российских энергоресурсов. О чем говорят данные решения и заявления? Как ситуация может развиваться дальше? С такими вопросами "Комментарии" обратились к экспертам.

Идея ограничения максимальной цены на российскую нефть – давняя

Гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский объясняет:

"Идея ограничения максимальной цены на российскую нефть – давняя. Она принадлежит министру финансов США Джанет Йеллен и была высказана еще когда европейские страны только рассматривали вопросы введения эмбарго на нефть. Данное предложение имеет две цели. Первая – оказать финансовое давление на РФ. Вторая – не допустить резкого повышения цен на нефть (как было бы в случае полного эмбарго), что может повлечь за собой ускорение инфляции и негативные процессы на нефтяном рынке и рынке нефтепродуктов".

Тогда, напоминает эксперт, победил взгляд Европейской Комиссии. И было принято решение об эмбарго на импортируемую морским путем российскую нефть с 5 декабря 2022 года, а на нефтепродукты – с 5 февраля 2023 года. Плюс – целый ряд запретов на страхование нефтяных танкеров и финансовые услуги по обеспечению логистики.

При этом не входящая в ЕС Великобритания приняла решение, что водит санкции только против танкеров, провозящих нефть туда, с 31 декабря 2022-го.

"Параллельно рассматривалось и предложение госпожи Йеллен о введении ценового потолка на российскую нефть. И 2 сентября страны "Большой семерки" согласовали это решение. Точной цифры цены за баррель пока нет, здесь надо учитывать усложнившуюся логистику, увеличение расходов на страхование и так далее. По мнению представителей G7, цифра должна быть такой, чтобы какая-либо прибыль у РФ оставалась. Возить нефть себе в убыток РФ, конечно, не стала бы", – отмечает Леонид Униговский.

Самое важное, по его мнению, что страны "Большой семерки" приняли решение о запрете морских перевозок российской нефти, если она будет продаваться выше установленного ими ценового максимума. Если это распространят на все страны (та же Греция перевозит сейчас 51% российской нефти, большая доля также у Кипра и Мальты), то будет иметь существенный эффект, уверен эксперт.

"Россия уже заявила, что не будет поставлять нефть тем странам, которые присоединятся к этому решению G7. В настоящее время два основных покупателя российской нефти – Индия и Китай. И очень важно, как они ведут себя в данном раскладе, – считает Леонид Униговский. – Если РФ откажется поставлять нефть, это приведет к большому росту цен на нее. Поскольку Саудовская Аравия и другие нефтедобывающие страны уже предупредили, что не могут значительно увеличить объемы добычи нефти".

Относительно газа – та же ситуация, отмечает эксперт. Входящая в G7 Германия согласилась с ограничениями на максимальную цену на российскую нефть. И глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн высказала предложение сделать аналогичные шаги по газу.

"Реакция РФ была идентичной ситуацией с нефтью – мол, тогда мы просто перестанем транспортировать газ. Думаю, и так все идет к этому. По сути, кроме Турецкого потока и Венгрии остался только маршрут через украинскую газотранспортную систему. "Северные потоки", похоже, уже все. Так что свою угрозу по газу россияне выполнить смогут, – прогнозирует Леонид Униговский. – Что касается нефти – здесь будет зависеть от того, сколько стран присоединятся к ограничениям".

Правильный шаг на пути полного демонтажа режима Путина

Эксперт по энергетике Центра Разумкова, экс-директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Белявский называет решение об установлении ограничений на российские нефть и нефтепродукты фактически объявлением о новом, более действенном пакете санкций против государства-агрессора.

"Кроме того, – продолжает он, – это фактическое заявление о создании так называемого объединения покупателей нефти в мире. Потому что G7 – это более 32% глобального потребления нефти. Также это решение свидетельствует о завершающем этапе в закреплении энергетической солидарности цивилизованного мира".

Этот шаг, подчеркнул Максим Белявский, дался очень тяжело. Была включена российская пропаганда, работали агенты влияния.

"Но все-таки этот правильный шаг на пути полного демонтажа Путина был сделан. После установления предельной цены на российскую нефть – поступления в бюджет страны-агрессора уменьшатся в разы, – объясняет эксперт. – Если сегодня российская нефть продается с дисконтом по 20-40 долларов за баррель, то после вступления в силу новых ограничений (зимой) она будет стоить 20-25 долларов за баррель. Это даже ниже себестоимости добычи этой нефти. Поэтому в 2023-м, скорее всего, во второй его половине следует ожидать существенных проблем с наполнением бюджета страны-агрессора. Соответственно – увольнение хода ее военной машины. Бесспорно, такое решение G7 следует приветствовать. Для меня оно даже стало неожиданностью. Приятной. Думаю, что в преддверии встречи лидеров G20, которая пройдет в ноябре в Индонезии, состоятся еще какие-то нововведения по санкциям против РФ".

По словам Максима Билявского, есть много спекуляций и манипуляций относительно того, какой будет цена на нефть после введения указанных ограничений.

"Я не считаю, что она повысится. Российская нефть Urals – это эталонная марка. Она не торгуется на мировых биржах. Это обычный сорт, один из 23. А учитывая, что ценовой сигнал на формирование отпускной цены сорта идет от эталонной марки, какие-либо ограничения в цене определенного сорта никак не повлияют на рост цен на эталон нефти, – уверяет эксперт. – Подобное ограничение цены не ограничение объема предложения на глобальном рынке. Поэтому ожидается даже определенное проседание нефтяных котировок. Ведь продавцы других сортов будут вынуждены конкурировать за покупателей. Которые, естественно, следуют за более дешевым сортом нефти. Тему обязательного роста цен на нефть после новых ограничений против РФ качают, как правило, либо пропагандисты страны-агрессора, либо ее агенты влияния. Это элемент информационного давления".

Единственное, что беспокоит, признался Максим Белявский, что после введения ценовых ограничений на российскую нефть может начаться новая волна терактов со стороны РФ. Чтобы не допустить новых объемов нефти на мировом рынке. Вероятны провокации и на морских путях сообщения (например, блокировка навигации по Суецкому каналу, Босфору и Дарданеллам).

"Зверь загоняется в угол всем цивилизованным миром. Он очень опасен. Но его нужно гнать до конца", – констатирует эксперт.

Россия не откажется от продаж

Представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетьман напоминает, что одобренную странами G7 идею ограничения цен на российскую нефть еще в апреле 2022 года предлагали украинские экономисты, специалисты по энергетическому сектору.

"А в мае она стала частью Плана санкций Международной группы Ермака-Макфола, – отмечает эксперт. – И вот была официально одобрена министрами финансов G7".

По словам Олега Гетьмана, предельная цена на российскую нефть необходима для того, чтобы минимизировать доходы РФ и ее способность финансировать агрессивную войну одновременно ограничивая влияние войны на мировые цены на энергоносители (особенно для стран с низким и средним уровнем дохода), уменьшая инфляцию в странах мира.

"Вероятно, на первом этапе такая предельная цена будет установлена ​​около 50 долл./баррель в декабре, с последующим снижением, – прогнозирует эксперт. – Это несколько выше себестоимости добычи и транспортировки нефти РФ, поэтому Россия не откажется от продаж. Кроме того, Китай (ожидаемо не присоединившийся к новым санкциям) не может купить все объемы нефти России. Ему просто некуда столько девать".

Олег Гетьман предполагает, что заработанные уже зимой ограничения снизят цены как на российскую, так и на нефть других марок.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что "Нефтегаз" хочет обеспечить Европу газом на следующие отопительные сезоны.

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