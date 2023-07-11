НАТО согласовало планы противодействия нападению РФ: известны подробности

Государства-члены НАТО согласовали планы обороны Североатлантического союза на случай нападения России, передают агентства dpa и Reuters со ссылкой на нескольких дипломатов. Об этом сообщают "Комментарии".

НАТО и Россия на мировой карте

Документы, в которых содержится более четырех тысяч страниц, были приняты в письменном виде за день до начала саммита в Литве.

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11 июля главы государств и правительств должны еще раз подтвердить эти решения, а затем официально объявить о них. По информации dpa, в документах подробно описывается, как следует защищать критически важные территории Североатлантического союза средствами сдерживания и оборонять их в чрезвычайных ситуациях. В этой связи определяется также, какие военные возможности необходимы.

Помимо сухопутных, воздушных и военно-морских сил, сюда включены также возможности кибернетических и космических сил.

Как отмечает Reuters, ранее Североатлантический альянс не видел необходимости в подготовке таких планов, поскольку вел "небольшие войны" в Афганистане и Ираке, а также не ощущал реальной угрозы со стороны постсоветской России. Однако полномасштабное нападение РФ на Украину заставило их изменить свою точку зрения. Обсуждаемая новая стратегия НАТО в отношении России – первая с момента окончания "холодной войны".

Наиболее угрожающим для нападения России участком наблюдатели называют так называемый Сувалкский коридор — сухопутный стокилометровый участок, соединяющий Литву и Польшу, а с другой стороны он отделяет российского союзника Беларусь от российского эксклава, Калининградской области. Захват Россией Сувалкского коридора фактически отрежет страны Балтии – Литву, Латвию и Эстонию – от остальных стран Альянса и облегчит их возможную российскую оккупацию.

Еще одной точкой вооруженного столкновения между НАТО и Россией аналитики называют Балтийское море. Здесь целью России, кроме названных стран Балтии, может стать шведский остров Готланд, занимающий стратегическое положение в центре моря, со стороны НАТО – российская Калининградская область, мешающая Альянсу полностью контролировать акваторию Балтики.

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