logo

BTC/USD

37866.93

ETH/USD

2030.39

LTC/USD

70.05

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика НАТО приняло решение относительно войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

НАТО приняло решение относительно войны в Украине

Кулеба рассказал о важнейшем решении НАТО

сегодня, 00:00
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил журналистам в Брюсселе после заседания Совета Украина-НАТО, что Альянс готов объединить оборонно-промышленные комплексы в разных странах блока для большей эффективности. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает "Радио Свобода".

НАТО приняло решение относительно войны в Украине

Дмитрий Кулеба

"Договоренность, которая не положена на бумагу, но очень четко прозвучала практически во всех выступлениях – это согласие с инициативой, которую, собственно, выдвинула Украина некоторое время назад, о необходимости развития оборонно-промышленного комплекса стран ЕС и НАТО как целостного механизма", – сказал Дмитрий Кулеба, передает корреспондентка Радио Свобода.


По словам Кулебы, "это очень важная новость", поскольку, по его наблюдениям, ни одна страна в одиночку, только мощностью собственного оборонного комплекса, не может обеспечить потребности Украины или "собственного государства" в оружии и снарядах. Ожидается, что во время реализации этой миссии Украина не только станет основным потребителем продукции ВПК НАТО, но и ее комплекс интегрируется в милитарно-промышленную систему Альянса.

Напомним, что ранее стало известно о том, что ЕС не смог справиться с выполнением обещания поставить Украине за год миллион снарядов. Вместо этого наше государство получило от европейских союзников только треть от обещанного – 300 тысяч снарядов.

Между тем, союзник России может начать боевые действия в Южной Америке. СМИ сообщают о перестрелках на границе Венесуэлы и Гайаны, Бразилия перебрасывает войска.

Главный кремлевский пропагандист набросился на Моргенштерна и Милохина. Пропагандист Соловьев снова пробил очередное дно.

А украинцев предупреждают о новом погодном апокалипсисе на 30 ноября.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!