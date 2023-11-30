НАТО приняло решение относительно войны в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил журналистам в Брюсселе после заседания Совета Украина-НАТО, что Альянс готов объединить оборонно-промышленные комплексы в разных странах блока для большей эффективности. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает "Радио Свобода".

Дмитрий Кулеба

"Договоренность, которая не положена на бумагу, но очень четко прозвучала практически во всех выступлениях – это согласие с инициативой, которую, собственно, выдвинула Украина некоторое время назад, о необходимости развития оборонно-промышленного комплекса стран ЕС и НАТО как целостного механизма", – сказал Дмитрий Кулеба, передает корреспондентка Радио Свобода.

По словам Кулебы, "это очень важная новость", поскольку, по его наблюдениям, ни одна страна в одиночку, только мощностью собственного оборонного комплекса, не может обеспечить потребности Украины или "собственного государства" в оружии и снарядах. Ожидается, что во время реализации этой миссии Украина не только станет основным потребителем продукции ВПК НАТО, но и ее комплекс интегрируется в милитарно-промышленную систему Альянса.

Напомним, что ранее стало известно о том, что ЕС не смог справиться с выполнением обещания поставить Украине за год миллион снарядов. Вместо этого наше государство получило от европейских союзников только треть от обещанного – 300 тысяч снарядов.

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