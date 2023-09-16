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НАТО готовит ответ России: используют 40 тысяч человек

Учения НАТО станут крупнейшими со времен окончания Холодной войны

16 сентября 2023, 22:58
Автор:
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Константин Куликов
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НАТО проведет крупнейшие учения со времен холодной войны в 2024 году, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Об этом сообщают "Комментарии".

НАТО готовит ответ России: используют 40 тысяч человек

НАТО готовит ответ России

По словам Роба Бауэра, учения будут называться Steadfast Defender ("Стойкий защитник"), в них примут участие более 40 тысяч человек. Учения пройдут в Германии, Польше и странах Балтии. В учениях примут участие 32 страны, среди которых будет и Швеция. Кроме того, планируется использовать более пятидесяти кораблей, а также до 700 вылетов самолетов.


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Во время учений планируется отработать отражение возможного нападения на одну из стран НАТО.

"Steadfast Defender будут проводиться в рамках быстрого перехода НАТО от реагирования на кризисы другой стратегии, вызванной вторжением в Украину… Учения новые с точки зрения технических возможностей: они используют реальные географические данные для создания более реалистичных сценариев для войск", — пишет The Financial Times.

Тем временем, в мире появился еще один военный союз. Мали, Буркина-Фасо и Нигер заявили об объединении своих военных усилий.

ВСУ будут печатать технику на 3D-принтерах. Украина будет печатать запчасти к военной технике на 3D-принтерах.

Полтавский военком сделал громкое заявление о безумных потерях: до 80 процентов. Исполняющий обязанности главы Территориального центра комплектования и социальной поддержки сделал резонансное заявление о тяжелых потерях.

Официально Украина не объявляет о размере своих потерь во время войны. Ориентировочные потери обеих сторон в войне называли американские журналисты из The New York Times. Ссылаясь на оценочные данные Белого дома, они говорили о полумиллионе потерь – погибших и раненых – с обеих сторон. 



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