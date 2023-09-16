В мире появился еще один военный союз

Лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера подписали хартию об учреждении альянса государств Сахеля для создания "архитектуры коллективной обороны", заявил президент переходного периода Мали Ассими Гоита. Об этом сообщают "Комментарии".

Подписание документа о создании нового оборонного союза

Во всех трех странах в последние два года сменилась власть. Последним из этих трех государств стал Нигер, где в конце июля военные арестовали законно избранного президента. Вслед за этим Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) подготовило силы для интервенции в Нигер. В ответ Мали и Буркина-Фасо поддержали нигерийских мятежников, заявив что будут расценивать вторжение в Нигер, как нападение на себя. Страны ЭКОВАС публично не отказались от своих планов вторжения, но все же смягчили риторику, заявив что отдают предпочтение дипломатическому разрешению кризиса.

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В России переворот в Нигере восприняли с воодушевлением, заявив что он будет способствовать уменьшению влияния Запада, прежде всего Франции, в Африке. Для последней Нигер важен как поставщик урана для атомной промышленности страны.

Сегодня же, 16 сентября, государственное телевидение Мали показало кадры встречи Ассими Гоиты с заместителем министра обороны России Юнус-Беком Евкуровым. Во встрече также приняли участие министр обороны Нигера Салифу Моди и глава Минобороны Мали Садио Камару.



Сахель — регион в Африке, который на севере граничит с Сахарой, а на юге — с регионом Судан. Включает 12 стран и около 300 млн населения.

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