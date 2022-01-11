Наши аргументы были услышаны: в ОП рассказали о важном разговоре со странами НАТО

В преддверии диалога НАТО с РФ, который состоится 12 января в формате заседание Совета НАТО-Россия Украина провела конструктивный диалог со всеми странами Альянса, "вооружив" их нужными аргументами. Как информирует портал "Комментарии", об этом рассказал замглавы Офиса президента Игорь Жовква у себя в Facebook.

Флаги НАТО и Украины. Фото: delo.ua

Жовква отметил, что он непосредственно принимал участие в заседании Комиссии Украина-НАТО. По словам замглавы ОП, те аргументы, которые были озвучены Киевом, были приняты НАТО. При этом без дискуссии не обошлось. О том. какие моменты вызвали разногласия и были ли спорные моменты в ходже встречи Игорь Жовква говорит не стал, сославшись на то, что заседание носили закрытый характер и он не имеет права выносить на публику все, что там обсуждалось.

При этом Игорь Жовква подчеркнул, что все 30 стран дали четко понять, что они остаются союзниками Украины и готовы всячески поддерживать суверенитет и территориальную целостность нашей страны. Также союзники в НАТО высоко оценили стойкий характер Украины, которая не поддается на провокации, которые исходят от страны-агрессора у украинской границы. Жовква подчеркнул, что он заверил партнеров в НАТО, что Украина и дальше будет вести такую политику.

По словам замглавы ОП, отдельно на встрече обсуждалась тема предстоящего саммита НАТО в Испании. Игорь Жовква отметил, что он поставил в известность представителей стран НАТО, что Украина хотела бы не только также присутствовать на этом саммите, но и по его итогам получить конкретные заверения о членстве в Альянсе, желательно с оговоренными временными рамками, что могло бы мотивировать украинский народ еще больше.

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