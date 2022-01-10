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Генсек НАТО хочет компромисса с Россией: Альянс готов на уступки

Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов работать над улучшением отношений с РФ

сегодня, 08:35
Автор:

Кравцев Сергей
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В Североатлантическом альянсе (НАТО) допускают компромисс с Россией в вопросах безопасности, на чем настаивает Москва. Это впоследствии может привести к улучшению отношений с РФ. Как информирует портал "Комментарии", такую позицию озвучил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет издание "Financial Times".

Генсек НАТО хочет компромисса с Россией: Альянс готов на уступки

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Йенс Столтенберг высказал мнение, что для того, чтобы прийти к какому-то компромиссному решению в будущем может понадобиться ряд встреч между Альянсом и РФ.

Генсек НАТО заявил, что нужно всегда извлекать правильные уроки из истории, а, как показывает практика прошлых лет, находить компромисс НАТО и Россия умеют, поэтому нужно отталкиваться именно от этого.

Отметим, Россия потребовала от НАТО и ее лидера США предоставить гарантии того, что Альянс не будет продолжать политику расширения на восток. Президент РФ Владимир Путин предложил США предоставить юридические гарантии того, что ряд стран, которые есть географическими соседями РФ, не будут в перспективе членами НАТО. Речь, конечно же, идет об Украине, Грузии, Молдове, Беларуси. Но, если Молдова и Беларусь даже не рассматривают перспективу членства в НАТО, то Украина и Грузия как раз наоборот – открыто заявляют, что не намерены пересматривать свой внешнеполитический курс и хотят, как можно быстрее присоединиться к военно-политическому блоку.

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Источник: https://subs.ft.com/digital50?segmentId=d68c23b1-f58c-b610-124a-b90590582fa2&ds_medium=cpc&ds_rl=1266218&ds_rl=1266218&gclid=CjwKCAiArOqOBhBmEiwAsgeLmakT2qPDq8NdNXOWOzEznYsoqBjv5gIHECxGWJbNMHdTTiAe4tPKHxoCTPgQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
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