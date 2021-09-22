Нардеп: США включают «турборежим» в международной политике, и это нас не может не радовать

Международная ситуация быстро меняется. После того, как США с Великобританией фактически закрыли для ЕС Индо-Тихоокеанский регион, теперь Вашингтон планирует значительно усилить свою роль и в Центральной и Восточной Европе. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал нардер Егор Чернев.

Егор Чернев Фото: Фейсбук Егора Чернева

Он пояснил, речь идет о том, что уже говорилось ранее: ждать "старую" Европу больше никто не будет, и большинство глобальных процессов теперь проходить без нее. США явно хотят взять под свое крыло восточный фланг Европы и строить свою политику там, не оглядываясь на обеспокоенность Франции и Германии. Так, на фоне крайнего охлаждения отношений с этими странами, Комитет по правилам Палаты представителей США принял поправки в оборонный бюджет, которыми предлагается увеличить присутствие американских войск в Польше, Румынии и странах Балтии.

Нардеп напомнил, кроме того, комитетом предложено внедрение жестких санкций против лиц и компаний, связанных со строительством "Северного потока-2", вплоть до блокирования их собственности и уголовных дел. Не забыли и об Украине: объем помощи, который предлагается нам предоставить, составляет 300 млн долларов, кроме того США хотят отказаться от титана из Китая и России и закупать его у нас.

"Санкции против России также предлагается значительно усилить, и теперь они могут стать еще более болезненными. Так, американским гражданам могут запретить покупать и продавать российские облигации не только на первичном, но и на вторичном рынке, а против первых лиц РФ рассмотрят возможность введения персональных санкций. Похоже, что США включают "турборежим" в международной политике, и это нас не может не радовать. Время пустых разговоров прошло, надо действовать.

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