Нардеп: США включают «турборежим» в международной политике, и это нас не может не радовать

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Кравцев Сергей
Международная ситуация быстро меняется. После того, как США с Великобританией фактически закрыли для ЕС Индо-Тихоокеанский регион, теперь Вашингтон планирует значительно усилить свою роль и в Центральной и Восточной Европе. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал нардер Егор Чернев.
Егор Чернев Фото: Фейсбук Егора Чернева
Он пояснил, речь идет о том, что уже говорилось ранее: ждать "старую" Европу больше никто не будет, и большинство глобальных процессов теперь проходить без нее. США явно хотят взять под свое крыло восточный фланг Европы и строить свою политику там, не оглядываясь на обеспокоенность Франции и Германии. Так, на фоне крайнего охлаждения отношений с этими странами, Комитет по правилам Палаты представителей США принял поправки в оборонный бюджет, которыми предлагается увеличить присутствие американских войск в Польше, Румынии и странах Балтии.
Нардеп напомнил, кроме того, комитетом предложено внедрение жестких санкций против лиц и компаний, связанных со строительством "Северного потока-2", вплоть до блокирования их собственности и уголовных дел. Не забыли и об Украине: объем помощи, который предлагается нам предоставить, составляет 300 млн долларов, кроме того США хотят отказаться от титана из Китая и России и закупать его у нас.
Также читайте на портале "Комментарии" мнение Романа Бессмертного – общее заявление Байдена и Зеленского отнесло в прошлое и ТКГ, и "Нормандский формат".
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