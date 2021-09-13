Дипломат: общее заявление Байдена и Зеленского отнесло в прошлое и ТКГ, и «Нормандский формат»

Общее заявление президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена по итогам саммита в Вашингтоне отнесло в прошлое и ТКГ в Минске, и "Нормандский формат". Как передает издание "Комментарии", об этом рассказал украинский дипломат Роман Безсмертний, будучи гостем программы "Украина з Тиграном Мартиросяно" на канале "Украина 24".

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото - сайт журнала Фокус

Роман Беесмертный высказал мнение, что на сегодняшний день украинской стороне остаётся сделать мужественный, но очень правильный шаг, который звучал бы так – Украина не готова сегодня к выполнению требований Москвы. И, как как немцы в сороковых годах сказали нет – не будет никакого объединения на условиях Кремля, так не может быть такого объединения и сейчас.

"Возникает сам с собой логичный вопрос – нужно ли кардинально говорить о выходе из Трехсторонней контактной группы, из Нормандского формата? Я бы на месте украинской власти этого не делал бы", – отметил дипломат.

Роман Бессмертный добавил, остаются всего два вопроса, которые достойны внимания и имеют потенциал быть разрешенными в рамках переговоров – это освобождение военнопленных и минимизация огня. Это те вещи, которые могут дальше обсуждаться, но они могут обсуждаться без "Нормандского формата".

По словам Бессмертного, дело в том, что самая большая проблема "Нормандского формата" и ТКГ состоит в том, что они держатся на неправовом фундаменте. "Нормандский формат" вышел за рамки норм международного права и это большая проблема. Это уже пусть история даёт ответ на вопрос: "кто виноват в этом?".

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