Дипломат: общее заявление Байдена и Зеленского отнесло в прошлое и ТКГ, и «Нормандский формат»

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Кравцев Сергей
Общее заявление президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена по итогам саммита в Вашингтоне отнесло в прошлое и ТКГ в Минске, и "Нормандский формат". Как передает издание "Комментарии", об этом рассказал украинский дипломат Роман Безсмертний, будучи гостем программы "Украина з Тиграном Мартиросяно" на канале "Украина 24".
Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото - сайт журнала Фокус
Роман Беесмертный высказал мнение, что на сегодняшний день украинской стороне остаётся сделать мужественный, но очень правильный шаг, который звучал бы так – Украина не готова сегодня к выполнению требований Москвы. И, как как немцы в сороковых годах сказали нет – не будет никакого объединения на условиях Кремля, так не может быть такого объединения и сейчас.
Роман Бессмертный добавил, остаются всего два вопроса, которые достойны внимания и имеют потенциал быть разрешенными в рамках переговоров – это освобождение военнопленных и минимизация огня. Это те вещи, которые могут дальше обсуждаться, но они могут обсуждаться без "Нормандского формата".
По словам Бессмертного, дело в том, что самая большая проблема "Нормандского формата" и ТКГ состоит в том, что они держатся на неправовом фундаменте. "Нормандский формат" вышел за рамки норм международного права и это большая проблема. Это уже пусть история даёт ответ на вопрос: "кто виноват в этом?".
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