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Нардеп: на нормандских переговорах Путин снова будет шантажировать Европу войной

Егор Чернев считает, что военная эскалация может вновь повториться, если Европа проявит слабость

сегодня, 07:55
Автор:

Кравцев Сергей
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На переговорах лидеров "Нормандского формата" президент РФ Путин, вероятно, будет шантажировать Европу широкомасштабной войной против Украины. Он может попытаться надавить на Францию и Германию с тем, чтобы они заставили Украину выполнить Минские соглашения в российской трактовке. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал глава украинский делегации в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

Нардеп: на нормандских переговорах Путин снова будет шантажировать Европу войной

Владимир Путин. Фото 24 канала

Нардеп отмечает, такой вывод можно сделать из двух ключевых событий последнего времени. Во-первых, это очередное стягивание российских войск к украинским границам. На этот раз оно может быть еще более масштабным, чем весной. Во-вторых, это письмо главы МИД РФ Лаврова к участникам "Нормандских переговоров", в котором он предложил провести саммит и предложил перечень обсуждаемых на нем вопросов.

"Цель этих движений ясна – соединить во времени переговоры и угрозу войны. Ведь обострение ситуации на фронте перед любыми переговорами – любимый трюк Кремля для давления и поднятия ставок. Очевидно, в Кремле рассчитывают, что несколькосоттысячная группировка российской армии на границах Украины должна испугать Францию и Германию во время саммита, заставить их поддаться на шантаж и начать давить на Владимира Зеленского", – считает Егор Чернев.

По его мнению, Украина должна быть готова к такому развитию событий и предварительно подготовить дипломатический, политический и военный ответ в случае реализации подобного сценария. Наши войска готовы и способны дать надлежащий отпор агрессору.

"А еще мы рассчитываем, что Европа как не подверглась недавнему газовому шантажу Кремля, так не поддастся и шантажу военному. И поймет наконец с кем она имеет дело", – резюмировал Чернев.

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Источник: https://www.facebook.com/cherneve/posts/4650985924940153
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