Нардеп: на нормандских переговорах Путин снова будет шантажировать Европу войной

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Кравцев Сергей
На переговорах лидеров "Нормандского формата" президент РФ Путин, вероятно, будет шантажировать Европу широкомасштабной войной против Украины. Он может попытаться надавить на Францию и Германию с тем, чтобы они заставили Украину выполнить Минские соглашения в российской трактовке. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал глава украинский делегации в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.
Владимир Путин. Фото 24 канала
Нардеп отмечает, такой вывод можно сделать из двух ключевых событий последнего времени. Во-первых, это очередное стягивание российских войск к украинским границам. На этот раз оно может быть еще более масштабным, чем весной. Во-вторых, это письмо главы МИД РФ Лаврова к участникам "Нормандских переговоров", в котором он предложил провести саммит и предложил перечень обсуждаемых на нем вопросов.
По его мнению, Украина должна быть готова к такому развитию событий и предварительно подготовить дипломатический, политический и военный ответ в случае реализации подобного сценария. Наши войска готовы и способны дать надлежащий отпор агрессору.
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