Джонсон предупредил Путина о важности суверенитета Украины

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон провёл телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором акцентировал внимание хозяина Кремля на важности независимости Украины. Как информирует издание "Комментарии", такая информация появилась на сайте офиса британского премьера, пишет "Европейская правда".

Борис Джонсон. Фото: из открытых источников

Борис Джонсон признал, что Великая Британия заинтересована в том, чтобы отношения с Россией улучшились и имели нормальный взаимовыгодный характер, но после случившегося в Солсбери в 2018 году двусторонние отношения существенно испортились. Нормального диалога не получается.

Также по итогам разговора появился месседж на официальном ресурсе Кремля, где говорится, что президент РФ подробно представил свое виденье прекращения конфликта на востоке Украины, что связано с полным выполнением Минских соглашений.

Борис Джонсон напомнил Владимиру Путину также о том, что как Лондон, так и Москва есть постоянными представителями ООН, поэтому должны иметь дополнительную ответственность по преодолению ряда мировых проблем. В частности, особое внимание должно быть уделено климатическим изменениям, а также соблюдению международных соглашений. Остановился Борис Джонсон и на вопросе Украины. Премьер-министр дал понять Путину, что для Британии остается одним из ключевых вопросов – суверенитет Украины, а также восстановление территориальной целостности страны.

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