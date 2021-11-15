Нардеп: Кремль нащупал слабое место у Зеленского

На фоне тревожных сообщений западных партнеров об агрессивных планах Кремля становится ясно, что власть и Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский психологически и организационно не готовы к противостоянию с Кремлем в военной плоскости. Зеленский и его команда выглядят откровенно растерянными. Две недели они прятали голову в песок, опровергая информацию американских журналистов и стали признавать эти угрозы только после разговора с директором ЦРУ и официальными заявлениями чиновников США. Кремль, очевидно, нащупал это слабое место Зеленского. И будет играть на его страхах. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет нардеп 8-го созыва Верховной Рады Сергей Высоцкий.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Нардеп подчеркивает, при этом нужно понять, что вопрос оккупации Украины не снят с повестки дня. Более того, неготовность Зеленского к безусловной капитуляции в политической плоскости могла склонить рычаги весов на сторону тех людей из окружения Путина, которые продвигают военный сценарий. Логика в этих мыслях есть. Если Украина даже при таком президенте, не готова изменять собственным национальным интересам, значит, политические рычаги исчерпаны. И нужно переходить к прямой агрессии.

"Но Путин не был бы Путиным, если бы не понимал, что реализовать военный сценарий будет возможно только в ситуации полного хаоса и дестабилизации нашего государства. А значит, нужно делать все для того, чтобы провоцировать Зеленского и власть к действиям, которые усилят эту дестабилизацию. Страна и президент входят в идеальный шторм, в котором энергетический, военный и политический кризис складываются в единое торнадо. Рейтинг падает, энергетическая безопасность под вопросом, военное давление дезориентирует и заставляет власть паниковать. Владимир Зеленский сейчас – главный союзник Путина. Хотя он этого и не понимает, и обычно считает, что он делает все верно. Просто его уводят. На его страхах и фобиях играет ФСБ и СВР РФ", – отметил нардеп.

По его мнению, выход из этой ситуации есть. Но он – из области фантастики. Нам нужны досрочные выборы президента и парламента. С добровольным отказом Зеленского от повторного баллотирования. В обмен на внешние и внутренние гарантии статуса и безопасности. Но, думаю, этого, конечно, не произойдет. Ибо свою роль в российской пьесе наш актер до конца еще не сыграл.

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