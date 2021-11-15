Польша обсуждает с Литвой и Латвией идею активизировать статью 4 НАТО

Вчера на совещании украинских силовиков в Луцке по ситуации на белорусской границе принимали участие также послы Польши и Литвы. Уже сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС и посетит штаб-квартиру НАТО. Неплохая координация работы между партнерами в достаточно критической ситуации как для Украины, так и для ЕС и НАТО. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт Владимир Горбач.

Мигранты на границе. Фото: DW

Эксперт отмечает, учитывая, что кризис действительно прежде всего касается вопроса безопасности, а не экономики или гуманитарного вопроса, им должен больше заниматься именно НАТО. Польша уже несколько дней обсуждает с Литвой и Латвией идею активизировать статью 4 – созвать консультации государств-членов НАТО по поводу гибридной атаки на свои границы.

Владимир Горбач подчеркивает, запланированные санкции Европейского Союза против режима Лукашенко еще не кульминация, но она все ближе, чем казалось несколько дней назад.

Читайте на портале "Комментарии" мнение Сергея Тарана – Зеленский с Даниловым продолжают отрицать вероятность российского вторжения. О возможности такого сценария заявили только после резонанса в западной прессе.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – глава МВД Денис Монастырский допустил, что в приграничных областях может быть введено чрезвычайное положение. Такое решение может быть принято в связи с растущей концентрацией войск у украинских границ со стороны России. Также не может не беспокоить миграционный кризис на польско-белорусской границе.

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