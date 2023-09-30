Нагорный Карабах покидают последние армяне: стало известно количество

В Армении заявили в субботу, 30 сентября, что в страну прибыли более 100 тысяч человек, которые бежали из Нагорного Карабаха после того, как Азербайджан вернул себе контроль над регионом, передает агентство AFP. Об этом сообщают "Комментарии".

Ильхам Алиев призвал армян реинтегрироваться в Азербайджан

Ранее армянское население непризнанной республики Арцах в Нагорном Карабахе оценивали в 120 тысяч человек.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян заявила, что количество въехавших в страну за последнюю неделю беженцев достигло 100417 человек.

Ереван обвинил Азербайджан в проведении кампании "этнических чисток" с целью очищения Нагорного Карабаха от армянского населения. Однако Баку отрицает эти обвинения и публично призывает армянских жителей территории остаться и "реинтегрироваться" в Азербайджан. В частности, с таким призывом обратился президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По неофициальной информации, в Карабахе осталось всего несколько сот армян.

Напомним, что во время Первой карабахской войны в начале 90-х годов Армения и ее военные формирования установили контроль над Нагорным Карабахом. При этом азербайджанское и курдское население было изгнано или покинуло свои дома под угрозой этнических чисток. В частности, в населенном пункте Ходжалы армянские формирования совершили резню мирного населения обоих полов и различных возрастов. В этой войне Армения опиралась на неофициальную поддержку России, в военный блок которой – ОДКБ – она входила.

Во время Второй карабахской войны 2020 года Азербайджан, пользуясь поддержкой Турции и нейтралитетом Москвы, возобновил контроль над значительной частью Карабаха. Над остальной территорией региона он установил контроль в результате однодневной сентябрьской операции. Во время нее армянские формирования Арцаха сопротивлялись, но сдались, не получив поддержки Армении или России. Последняя заняла на этот раз проазербайджанскую позицию, поскольку была недовольна прозападной внешней политикой нынешнего руководства Армении.

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