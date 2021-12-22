"Нафтогаз" пожаловался на действия "Газпрома" в Еврокомиссию: известна причина

Отечественная газовая компания 21 декабря направила свое обращение в адрес Еврокомиссии, где обусловила причины злоупотребления российским концерном "Газпром" на европейском рынке голубого топлива. Ходатайство адресовано на директорат по конкуренции, чтобы тамошние чиновники приняли меры, чтобы нормализовать ситуацию. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза Украины".

"Нафтогаз" жалуется на действия "Газпрома" (фото из открытых источников)

По словам главы украинской газовой компании Юрия Витренко, российский концерн ощутимо сократил продажи голубого топлива, выставляемого на спотовый рынок Европы. Такими действиями, при растущем спросе, он налагает ограничения на возможности других участников рынка осуществлять поставки дополнительных объемов газа в Европу.

Руководитель "Нафтогаза Украины" убежден, что такие действия российского газового монополиста привели к кризису и ситуации, когда рекордно растут цены в странах Евросообщества.

"Действия "Газпрома" являются антиконкурентными и повлекли за собой значительные негативные последствия для всех европейских потребителей. "Нафтогаз", как один из крупнейших покупателей газа в Европе, также будет в ущербе из-за этих злоупотреблений. Следовательно, мы просим Европейскую комиссию должным образом отреагировать на нарушения", — отметил Юрий Витренко.

Чиновник НАК называет в обращении конкретные злоупотребления. Это, прежде всего, нежелание российского газового концерна заполнять голубым топливом, принадлежащие ему хранилища Евросоюза. Также "Газпром" без объяснения причины прекратил покупку голубого топлива, которое ранее осуществлялось через посредство электронной платформы. Среди веских причин и та, что российская газовая компания при возможности пользоваться свободными транзитными мощностями украинской ГТС, отказалась нарастить большие объемы поставок в Евросоюз.

Также Юрий Витренко убежден, что эта ситуация делает невозможным дискриминационный подход российского концерна, который теперь использует "Северный поток-2", Украинскую газотранспортную систему и другие транзитные маршруты, с помощью которых российское голубое топливо транспортируется в ЕС.

Руководитель НАК обращается к членам Европейской комиссии для действенного реагирования и принятия всех необходимых мер по улучшению ситуации. Еще при посредничестве еврочиновников он ставит требование к российскому газовому концерну предоставить технические возможности своих газотранспортных систем для дальнейшего экспорта голубого топлива через возможности частных российских добывающих компаний, а также для транзита голубого топлива от поставщиков Центральной Азии.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что" Газпром" через Украину прокачал минимальное количество газа.

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