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Над Украиной может нависнуть "Железный купол" США: в ОП сделали заявление

Конгрессмены предлагают администрации президента США Джо Байдена продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны

сегодня, 15:00
Автор:

Кравцев Сергей

Конгресс США рекомендует Белому Дому продать или передать Украине системы противовоздушной и противоракетной обороны. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет издание Politico. Также информацию о возможной передаче Украине системы противовоздушной и противоракетной обороны подтверждает официальный сайт Офиса президента Украины.

Над Украиной может нависнуть "Железный купол" США: в ОП сделали заявление

Железный купол Фото из открітіх источников

Издание отмечает, есть конгрессмены, которые хотят внести изменения в законопроект об обороне от 2022 года, которые будут предусматривать передачу Украине новейшего оборонительного оружия, включая батарею Iron Dome (Железный купол). СМИ отмечает, в истеблишменте США не все поддерживают решение о передаче Украине систем противоракетной обороны. Некоторые конгрессмены считают, что это усилит конфликт с Россией. 

На Банковой же уже поспешили заявить о том, что решение о передаче Украине систем противоракетной обороны нашло поддержку, как у республиканцев, так и у демократов. К тому же, отмечает, Офис президента, договоренность о поставке в Украину новейшего американского оружия была достигнута во время официального визита главы украинского государства в США и обсуждалась во время встречи с президентом Байденом. 

Система Iron Dome, которую разработали израильские ученые, уже неоднократно показала свою эффективность относительно уничтожения ракет малой дальности. Так Iron Dome ликвидировал около 90% ракет, которые были выпущены в сторону Израиля.

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Источник: https://www.politico.com/news/2021/09/14/us-army-iron-dome-weapons-ukraine-511787
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