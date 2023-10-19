Началось: американский эсминец перехватил ракеты, запущенные по Израилю

Эсминец ВМС США Carney, находящийся в Красном море, перехватил 3 ракеты и несколько беспилотников, которыми йеменские хуситы потенциально могли атаковать цели в Израиле. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает Пентагон.

Американский эсминец Carney

Ранее участники массовых демонстраций в поддержку палестинцев в Йемене, прошедших под контролем группировки "Ансар Аллах" (хуситы), заявили о готовности реального участия в боевых действиях на стороне Палестины, заявил телеканал Al Masirah.

Он показал, как тысячи участников демонстраций, состоявшихся в столице страны Сане и ряде провинций, держат палестинские флаги и скандируют лозунги поддержки.

"Мы готовы на реальное участие и отправку сотен тысяч воинов на защиту Палестины, палестинского народа и святых мест. Америка является главным сторонником и официальным спонсором сионистского образования, Великобритания и остальные западные страны, все причастны к преступлениям против палестинского народа", — заявил в эфире телеканала представитель движения "Ансар Аллах".

Хуситы или "Ансар Аллах" — военизированная группировка шиитов, действующая на территории Йемена. В 2004 году группировка подняла вооруженное восстание против правительства Йемена, постепенно захватив контроль над некоторыми южными территориями страны. Девиз группировки: "Аллах велик, смерть Америке, смерть Израилю, проклятие иудеям, победа за исламом".

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