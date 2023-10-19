В Израиле сравнили ХАМАС с нацистами, назвав "современными варварами"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху во время сегодняшнего совместного заявления с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, который посещает еврейское государство в рамках визита солидарности, дал понять, что никаких компромиссов с ХАМАС быть не может. Об этом сообщают "Комментарии". Исламистов он сравнил с нацистами, назвав "монстрами".

Биньямин Нетанияху

По его словам, война с джихадистами, жестоко убившими 7 октября 1200-1300 преимущественно мирных израильтян, будет "долгой и трудной". При этом самих хамасовцев израильский премьер назвал "современными варварами" и "худшими монстрами на планете".

"Я ценю тот факт, что вы направляете в регион некоторые свои военные силы, — заявил израильский премьер. — Мы обсудили практическое сотрудничество и я ценю это".

Обращаясь к Сунаку, Нетанияху сравнил сегодняшнее положение Израиля с борьбой Британии в ходе Второй мировой войны, когда она отбивалась от агрессии гитлеровской Германии.

"Премьер-министр, 80 лет назад весь цивилизованный мир поддержал вас в трудный час. Сейчас наш самый трудный час. Это самый трудный час в мире. Нам нужно держаться вместе. Мы хотим победить. Я ценю вашу поддержку. Мы должны победить вместе. Это будет долгая война. Нам нужно ваша постоянная поддержка. Будут и взлеты, и падения, и трудности. Люди здесь едины. Народ Израиля очень сплоченный. Это справедливая война против современных варваров, худших монстров на планете", — заявил Биньямин Нетанияху.

Напомним, что вслед за США Британия послала в Восточное Средиземноморье свой флот для поддержки Израиля. По мнению аналитиков, их задача сдерживать возможное желание Ирана присоединиться к нападению на Израиль.

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