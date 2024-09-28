"Начало обнадеживающее": в ОП рассказали о реакции США на план победы

Во время визита украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в США американские чиновники приняли конструктивно план победы Украины и приняли его в работу.

У Зеленского рассказали о визите в США. Фото из открытых источников

Об этом рассказал спикер Зеленского Сергей Никифоров. Он назвал неправдой сообщение СМИ о том, что в США отреагировали с прохладой, скептически и без энтузиазма на план победы, привезенный украинским президентом.

"План победы приняли с огромным интересом. Его приняли конструктивно и приступили к работе. Поэтому начало обнадеживающее", – заверил Сергей Никифоров.

По словам представителя президента, 12 октября, когда состоится заседание контактной группы "Рамштайн" на уровне лидеров, Джо Байден "должен вернуться с решениями и ответами" на план победы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе визита в США партнерам передали предложения, которые приблизят мир и победу Украины. "Все ключевое для Украины – на столе у партнеров, все рассматривается. Дальнобойность, оборонный пакет, санкции против России, шаги по российским активам. Мы по всем темам успели поработать", — отметил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что сразу по прибытии на фронт новобранцы ВСУ теряют убитыми и ранеными более половины личного состава. "Отсутствие опыта и физической подготовки делает новобранцев особенно уязвимыми. Из-за неэффективной подготовки большинство новобранцев даже не знают, как правильно держать оружие. Тренировки до сих пор проводятся в советском стиле инструкторами, которые сами часто не имеют боевого опыта. В результате подразделения ВСУ сталкиваются с быстрыми потерями на фронте", — отмечает Financial Times.

