"Россия вообще никому ничего не должна": в РФ прокомментировали сдачу армян

Российская пропагандистка армянского происхождения Маргарита Симоньян, которая возглавляет кремлевское СМИ Russia Today, попыталась найти оправдание позиции России, которая не оказала помощи самопровозглашенной армянской республике Арцах в Нагорном Карабахе. Она написала пост в Телеграмме, в котором основную вину за капитуляцию Арцаха возложила на прозападного президента Армении Николу Пашиняна, назвав его "плешивым иудушкой". Об этом сообщают "Комментарии".

Маргарита Симоньян

"А чего мы оправдываемся, я не понимаю? И перед кем? Перед плешивым иудушкой без сердца, без чести, без корней, предавшим собственные святыни, продавшим собственный народ за обещанную ему, иудушке, худо-бедную пенсию где-нибудь в Лесике с барбекюшницей у бассейна? Перед его безмозглыми избирателями?", — записала Симоньян.

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- Значит, так. Россия вообще никому ничего не должна, — заявила пропагандистка. - Уж тем более — оправдываться. Уж тем более — оправдываться перед манкуртами. Вопрос закрыт, я считаю.

Спустя некоторое время, армянка Симоньян добавила в следующем посту ремарку о том, что ей все же "народ жаль". Очевидно, говоря об армянском населении Нагорного Карабаха, которое, вероятно, будет вынуждено покинуть территорию самопровозглашенной республики.

Напомним, что после суток сопротивления действиям армии Азербайджана вооруженные формирования самопровозглашенной республики и его руководство заявили о прекращении сопротивления и начале переговоров с Баку. Армения заявила, что не будет участвовать в боевых действиях против Азербайджана, а Россия, которая считалась союзником Армении по ОДКБ, заявила, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана. По словам представителей РФ, российские миротворцы не будут оказывать сопротивления армии Азербайджана, если лично им не будет угрожать опасность.

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