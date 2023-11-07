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Зеленский отменил визит в Израиль: какая причина

Владимир Зеленский не приедет в Израиль 7 ноября, как планировалось сначала

сегодня, 19:35
Автор:
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Лиля Воробьева
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Украинский президент отменил свой визит в Израиль после того, как эта информация появилась в Сети. Об этом пишет The Times of Israel .

Зеленский отменил визит в Израиль: какая причина

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Президент Зеленский не приедет сегодня в Израиль, как планировалось сначала. Новость о его приезде просочилась на выходных, что привело к переносу визита", — говорится в сообщении.


Дипломатические источники из Израиля сообщают, что визит все еще ожидается, но дата пока не определена.

"Если президент Зеленский приедет, его встретят с широкими объятиями", – заявил один из чиновников.

Известно, что 12 канал Израиля, ссылаясь на представителя правительства Украины, имя которого не называют пишет, что утечка информации о визите Зеленского наносит ущерб безопасности и "вредит отношениям между странами и доверию между лицами, принимающими решение".

Ведь две страны находятся в войне. Однако украинская ситуация еще сложнее, поэтому вопросы безопасности находятся на первом месте.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский собирается в Израиль . Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на боевые действия между израильской армией ЦАХАЛ и боевиками ХАМАС, может в ближайшее время приехать с визитом в Израиль. Украинский лидер является желанным гостем в Иерусалиме, хотя официальная дата визита пока не согласована. Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

Дипломат опроверг слухи о том, что Израиль "не ждет" Зеленского из-за боевых действий в секторе Газа. Президенту Украины не давали такие сигналы, поскольку Киев еще не спрашивал на официальный визит президента. Дипломат выразил надежду, что визит Владимира Зеленского "состоятся".  



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