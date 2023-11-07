В ЦИК рассказали, что будет с полномочиями Зеленского в 2024-м

Очередные выборы президента, если бы не военное положение, должны состояться в марте 2024 года, а избирательный процесс должен стартовать в конце декабря 2023 года. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в комментарии Радио Свобода.

Зеленский

По его словам, согласно Конституции, выборы во время военного положения не проводятся. Недавно режим военного положения был продлен на 90 дней. Относительно полномочий действующего президента, после марта 2024 года, Дубовик пояснил:

"Сколько бы ни было спекуляций по этой теме, в Конституции четко записано, что президент Украины выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Все остальное — это политические спекуляции, по окончании полномочий, перехода каких-либо полномочий. Конституция четко дает ответы на эти вопросы, — отмечает заместитель главы ЦИК. — Нет новоизбранного после окончания военного положения состава Верховной Рады — работает действующий состав. Не будет нового президента, избранного на выборах — дежурный президент продолжает выполнять свои полномочия. Конституция это четко определяет".

Полномочия местного самоуправления иссякают только в 2025 году.

Напомним, что ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук допустил возможность проведения выборов парламента в Украине, но при соблюдении ряда условий: гарантирование прав военных и беженцев избирать и быть избранными, обеспечение избирательного права населения временного оккупированных территорий, обеспечение всех участников избирательного процесса доступа к медиа и защиту украинских медиа от российского влияния, а также выделение денег на проведение выборов.

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