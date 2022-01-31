На фоне заявлений Арахамии евродепутат заподозрила украинские власти в употреблении наркотиков

Депутата Европарламента от Германии Виолу фон Крамон возмутили слова главы фракции "Слуга народа" Давила Арахамии, который подверг критике позицию США за то, что те сеют панику в Украине из-за возможного вторжения России в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт телеканала "Эспрессо ТВ".

Давид Арахамия. Фото: Украинская правда

За такие заявления евродепутат заподозрила Давида Арахамию в употреблении наркотических средств, усомнившись в адекватности реакции народного депутата на те вызовы и угрозы, которые стоят пред Украиной.

Политик поинтересовалась в Twitter, все ли представители официальной власти в Украине находятся под действием наркотиков, когда публично делают такие заявления. Иным образом объяснить речевые обороты Давида Арахимии депутат не смогла.

Отметим, 29 января лидер "Слуги народа" в Верховной Раде заявил, что ему непонятно, откуда панические настроения в западных СМИ, а также политических кругах Запада, где откровенно сеют панику относительно возможного российского вторжения, подготовка к которому не подтверждается данными разведки.

Читайте также на портале "Комментарии" – президент Украины Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию для западных СМИ, главный посыл которой был к западным политикам – перестать сеять панику вокруг информации о возможном вторжении российских войск в Украину, что очень сильно бьет по экономике страны. Также глава государства призвал Запад не заявления делать, а конкретными шагами наказать Россию, введя уже сейчас санкции. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу более подробно разобрали месседжи президента.





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