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Главная Новости Политика внешняя политика "Мира не будет": Арестович спрогнозировал дальнейшее поведение России насчет Украины
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"Мира не будет": Арестович спрогнозировал дальнейшее поведение России насчет Украины

РФ продолжит воевать против Украины в течение следующих 10 лет, считает Арестович

сегодня, 12:41
Автор:

Вечканова Елена

Украине не стоит ждать "мировой" с Российской Федерацией в ближайшее время. Скорее всего, глобальные политические изменения в мире подстегнут Россию к продолжению военных конфликтов. О таком мнении советника украинской делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Алексея Арестовича сообщает "Украина 24".

"Мира не будет": Арестович спрогнозировал дальнейшее поведение России насчет Украины

Россия продолжит воевать с Украиной. Фото из открытых источников

Арестович считает, что сейчас мир фактически находится на пороге второй холодной войны. Об этом свидетельствует позиция российского правительства, которое наращивает сотрудничество с авторитарными Китаем и Ираном. В Соединенных Штатах противостоят подобному развитию событий и продолжат стоять на своем. Вот только Украина, уточняет Арестович, оказалась между этих двух "блоков" и, скорее всего, мир для нее наступит нескоро.

По прогнозам Алексея Арестовича, военная агрессия России по отношению к Украине может растянуться на ближайшее десятилетие. При этом российское правительство не будет гнушаться использовать все возможные способы воздействия на нашу страну. Продолжится информационные атаки, усилится военный конфликт на Донбассе. Также будут задействованы дипломатические и экономические моменты, уверен Арестович.

По мнению советника отечественной делегации в ТКГ, Украине следует ускорить свое вхождение в НАТО. Это поможет "остудить" пыл России хотя бы в военном плане и сохранит сотни жизни мирных жителей. Партнеры из Североатлантического альянса, говорит Арестович, уже сейчас рассматривают украинское государство как достойного политического игрока, способного держать удар России. По мнению специалиста, Украине может рассчитывать на поддержку от НАТО в случае необходимости.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Украина предложила "обновить" договоренность о режиме тишины на линии разграничения у ОРДЛО. Однако позже стало известно, что российская сторона отвергла такую идею. О причинах читайте в нашем материале.

Также на портале найдется информация о том, как на обострение военного конфликта на Донбассе отреагировали в Пентагоне.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/vlast-news/8966-rossiya-budet-atakovat-ukrainu-chetyrmya-silami-arestovich-dal-trevozhnyy-prognoz
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