Мир обеспокоен заявлением Байдена о завершении эпохи «бесконечной войны»: что это значит для Украины

Президент США Джо Байден во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что военная сила должна стать крайним средством в арсенале США. По его словам, Штаты открывают "новую эру дипломатии" и завершают эпоху "бесконечной войны". Специально для издания "Комментарии" эксперты проанализировали подобные заявления, курс и их возможные последствия, спрогнозировав, какие перспективы открываются, какие риски вырисовываются и как это может отобразиться на Украине? Что нам следует предпринять? Ответы на эти и другие вопросы читайте далее в материале.

Джо Байден Фото: из открытых источников

Заявление Джо Байдена говорит об отказе от стратегии "принуждения к миру" с помощью военной силы, а потому развитие НАТО не будет в ближайшее время приоритетом

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина отмечает, что заявление Джо Байдена о "новой эре дипломатии", прежде всего, свидетельствует о переориентировании США с военной экспансии на экспансию экономическую.

"США, измождённые бесконечными расходами на военную помощь и военное присутствие в третьих странах, а также почти двухлетней борьбой с пандемией, непреклонно увеличивающимся внешним долгом, вынуждены пересмотреть парадигму своей внешней политики. Глобальная борьба с климатическими изменениями и задекларированная колоссальная помощь бедным странам в решении этого вопроса – главный вектор экономического доминирования ("помощь" США никогда не бывает безвозмездной)", – поясняет Анна Малкина.

По ее мнению, для Украины заявление США о сворачивании военных программ делает перспективу вступления в НАТО ещё более туманной.

"Не секрет, что главным финансовым источником Альянса являются именно Соединённые Штаты. Заявление Джо Байдена говорит об отказе от стратегии "принуждения к миру" с помощью военной силы, а потому развитие НАТО не будет в ближайшее время приоритетом", – заключает Анна Малкина.

Никто не будет бросать Украину в российские когти

Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян считает, что прозвучали программные заявления, характерные для Байдена. Он очертил те вызовы, которые считает ключевым на время своей каденции как минимум.

"Понятно, что климатические вопросы, вопросы социального характера являются для Байдена как до его президентства, так и в процессе – основными. Как основным геополитическим вызовом для него остается Китай", – отмечает Олег Саакян.

По его словам, для Украины важно принять эту речь Байдена без излишней эмоциональности и завышенных ожиданий.

"Украине следует правильно, грамотно выстраивать собственную стратегию поведения и работы с американским истеблишментом. В частности, с Конгрессом, Сенатом – обеими палатами и обеими партиями. Чтобы вопросы российско-украинской войны не выпадали из более широкой повестки дня внешней политики США, – поясняет Олег Саакян. – Также из заявлений Байдена понятно, что никто не будет бросать Украину в российские когти. Но и проактивности на этом направлении от США ожидать не стоит".

Также читайте на портале "Комментарии" мнение Романа Бессмертного – общее заявление Байдена и Зеленского отнесло в прошлое и ТКГ, и "Нормандский формат".





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