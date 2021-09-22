Мир обеспокоен заявлением Байдена о завершении эпохи «бесконечной войны»: что это значит для Украины

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Кравцев Сергей
Президент США Джо Байден во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что военная сила должна стать крайним средством в арсенале США. По его словам, Штаты открывают "новую эру дипломатии" и завершают эпоху "бесконечной войны". Специально для издания "Комментарии" эксперты проанализировали подобные заявления, курс и их возможные последствия, спрогнозировав, какие перспективы открываются, какие риски вырисовываются и как это может отобразиться на Украине? Что нам следует предпринять? Ответы на эти и другие вопросы читайте далее в материале.
Джо Байден Фото: из открытых источников
Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина отмечает, что заявление Джо Байдена о "новой эре дипломатии", прежде всего, свидетельствует о переориентировании США с военной экспансии на экспансию экономическую.
По ее мнению, для Украины заявление США о сворачивании военных программ делает перспективу вступления в НАТО ещё более туманной.
Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян считает, что прозвучали программные заявления, характерные для Байдена. Он очертил те вызовы, которые считает ключевым на время своей каденции как минимум.
По его словам, для Украины важно принять эту речь Байдена без излишней эмоциональности и завышенных ожиданий.
Также читайте на портале "Комментарии" мнение Романа Бессмертного – общее заявление Байдена и Зеленского отнесло в прошлое и ТКГ, и "Нормандский формат".
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