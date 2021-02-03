Минкульт хочет заблокировать страницы каналов 112, NewsOne и Zik на YouTube

Язык
Coinspot 03.02.2021
BTC/USD
36432.67
ETH/USD
1543.96
LTC/USD
149.91
НБУ 03.02.2021
USD/UAH
28.17
EUR/UAH
33.95
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Гриниченко Дима
Министерство культуры и информационной политики Украины планирует направить обращение в компанию YouTube с просьбой закрытия страниц телеканалов 112, NewsOne и Zik на видеохостинге на основании решения СНБОУ от 2 февраля. Об этом на своем Telegram-канале сообщил министр культуры Александр Ткаченко.
112, NewsOne и Zik. Фото: Google
Министр отметил, что в эфирной, спутниковой и интернет-трансляции эти телеканалы представляют прямую угрозу для национальной безопасности Украины, так как являются не обычным СМИ, а рупором пропагандисткой войны России против Украины.
Ткаченко сказал, что YouTube руководствуется собственной политикой по вопросам закрытия каналов, однако выразил уверенность, что на популярной платформе знают, кто производит вражеский контент.
Вечером 2 февраля Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на народного депутата Тараса Козака, которому принадлежат каналы 112, NewsOne и Zik. Фактическим владельцем медиахолдинга называют нардепа Виктора Медведчука.
Президент Зеленский и его пресс-секретарь Юлия Мендель заявили, что телеканалы работали на подрыв национальной безопасности Украины , препятствование евроатлантического курса нашей страны, а также финансировались с территории России.
Также источники в СНБО и СБУ сообщили о том, что вышеупомянутые телеканалы также финансировались с территории непризнанной "ЛНР".
Виктор Медведчук уже заявил о том, что каналы не финансировались из России.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что заблокированные телеканалы могут передать в управление журналистов.
Также читайте о том, кому выгодна блокировка каналов, принадлежащих Тарасу Козаку.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости
Сергей
сегодня, 16:02
Я бы не стал такое делать. Во первых, мы можем судить о популярности этих каналов по количеству просмотров и подписке. А во вторых, мы узнаем чуть ли не поименно потенциальных сепаров.