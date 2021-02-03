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Главная Новости Политика внешняя политика Минкульт хочет заблокировать страницы каналов 112, NewsOne и Zik на YouTube
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Минкульт хочет заблокировать страницы каналов 112, NewsOne и Zik на YouTube

Каналы несут угрозы национальной безопасности Украины

сегодня, 15:41
Автор:

Гриниченко Дима

Министерство культуры и информационной политики Украины планирует направить обращение в компанию YouTube с просьбой закрытия страниц телеканалов 112, NewsOne и Zik на видеохостинге на основании решения СНБОУ от 2 февраля. Об этом на своем Telegram-канале сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

Минкульт хочет заблокировать страницы каналов 112, NewsOne и Zik на YouTube

112, NewsOne и Zik. Фото: Google

Министр отметил, что в эфирной, спутниковой и интернет-трансляции эти телеканалы представляют прямую угрозу для национальной безопасности Украины, так как являются не обычным СМИ, а рупором пропагандисткой войны России против Украины.

Ткаченко сказал, что YouTube руководствуется собственной политикой по вопросам закрытия каналов, однако выразил уверенность, что на популярной платформе знают, кто производит вражеский контент.

Вечером 2 февраля Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на народного депутата Тараса Козака, которому принадлежат каналы 112, NewsOne и Zik. Фактическим владельцем медиахолдинга называют нардепа Виктора Медведчука.

Президент Зеленский и его пресс-секретарь Юлия Мендель заявили, что телеканалы работали на подрыв национальной безопасности Украины , препятствование евроатлантического курса нашей страны, а также финансировались с территории России.

Также источники в СНБО и СБУ сообщили о том, что вышеупомянутые телеканалы также финансировались с территории непризнанной "ЛНР".

Виктор Медведчук уже заявил о том, что каналы не финансировались из России.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что заблокированные телеканалы могут передать в управление журналистов.

Также читайте о том, кому выгодна блокировка каналов, принадлежащих Тарасу Козаку.


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Источник: https://t.me/otkachenkokyiv/518
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comments

Обусуждения

Сергей

сегодня, 16:02

Я бы не стал такое делать. Во первых, мы можем судить о популярности этих каналов по количеству просмотров и подписке. А во вторых, мы узнаем чуть ли не поименно потенциальных сепаров.

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