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Главная Новости Политика внешняя политика Минфин: Украина максимально близка к взаимопониманию с МВФ
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Минфин: Украина максимально близка к взаимопониманию с МВФ

Украина идет по основному сценарию сотрудничества с МВФ

сегодня, 13:39
Автор:

Лиза Снисар

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина максимально близка к реализации основного сценария сотрудничества в переговорах об очередном денежным кредите от Международного валютного фонда. Об этом Марченко сообщил в эфире программы "Подробности недели".

Минфин: Украина максимально близка к взаимопониманию с МВФ

Сергей Марченко - фото из открытых источников

По словам министра, сторонам удалось добиться взаимопонимания в некоторых вопросах. Таким образом, на сегодня украинская сторона оптимистично настроена, поскольку последний разговор премьер-министра Дениса Шмыгаля с представителями МВФ свидетельствует о взаимопонимании по некоторым вопросам, которые ранее было сложно реализовать.

"Поэтому Украина идет по основному сценарию сотрудничества. И к нему уже максимально приблизилась ", — заявил Марченко.

Напомним, что ранее в МВФ назвали ключевую часть программы stand by для Украины. Главным условием сотрудничества является сохранение системы инфляционного таргетирования и режима гибкого курсообразования. Украине важно продолжать усиление банковского регулирования и надзора для того, чтобы обеспечить безопасность банковской системы и возможность продолжать кредитование домохозяйств и компаний.

Также в МВФ подчеркнули, что чрезвычайно важно защитить Национальный банк Украины от чрезмерного внешнего давления, так как политика, которая, будет способствовать экономической стабильности и благосостояния украинцев, не всегда будет пользоваться широкой популярностью.

Как ранее сообщали "Комментарии", премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, когда Украина сможет обойтись без кредитов от Международного валютного фонда. Глава правительства считает, что сегодня не время говорить об Украине, которая развита настолько, что больше не нуждается в помощи от МВФ или других кредиторов. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ij43FqWNwN0&ab_channel=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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