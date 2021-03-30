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В МВФ назвали главные условия сотрудничества с Украиной

В МВФ также высказались о субсидиях и цене на газ

сегодня, 13:55
Автор:

Лиза Снисар

Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман назвал ключевую часть программы stand by для Украины. Главным условием сотрудничества является сохранение системы инфляционного таргетирования и режима гибкого курсообразования. Об этом он рассказал в интервью агентству Интерфакс-Украина.

В МВФ назвали главные условия сотрудничества с Украиной

МВФ - фото из открытых источников

"Сохранение этих реформ (организационной и институциональной реформ Нацбанка – ред.) и постоянный прогресс в укреплении НБУ является ключевой частью нынешней программы stand-by с Украиной. В частности, с позиций экономической политики это означает сохранение системы инфляционного таргетирования и режима гибкого курсообразования", – сообщил он.

По словам Люнгмана, Украине важно продолжать усиление банковского регулирования и надзора для того, чтобы обеспечить безопасность банковской системы и возможность продолжать кредитование домохозяйств и компаний.

Также он подчеркнул, что чрезвычайно важно защитить Национальный банк Украины от чрезмерного внешнего давления, так как политика, которая, по его словам, будет способствовать экономической стабильности и благосостояния украинцев, не всегда будет пользоваться широкой популярностью.

Также представитель МВФ критически прокомментировал регулирование цен на газ. По его словам, Международный валютный фонд поддерживает программу субсидий в Украине.

Как ранее сообщали "Комментарии", премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, когда Украина сможет обойтись без кредитов от Международного валютного фонда. Глава правительства считает, что сегодня не время говорить об Украине, которая развита настолько, что больше не нуждается в помощи от МВФ или других кредиторов. 


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Источник: https://interfax.com.ua/news/economic/733912.html
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