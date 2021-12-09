Миллионы Януковича: в Швейцарии рассказали, когда Украина сможет вернуть украденные деньги

Наша страна сможет получить замороженные в странах Евросообщества активы бывшего президента-беглеца Виктора Януковича и его соратников, но при условии того, что будет полностью отсутствовать политическое давление на национальные антикоррупционные органы. О заявлении посла Швейцарии в Украине Клода Вильда на этот счет пишет Укринформ.

Президент-беглец Виктор Янукович (фото из открытых источников)

Швейцарский дипломат сделал акцент на том, что антикоррупционные законы и реформы в нашей стране, направленные на борьбу с коррупцией, будут гарантией, чтобы вернуть активы экс-президента Януковича и представителей его окружения.

Посол отметил, что после Революции Достоинства несколько стран, также и Швейцария, заморозили денежные активы, ведь подозревали, что их похитил Янукович вместе со своими сообщниками.

Для нашей страны такое решение прибавило времени, чтобы расследовать эти преступления и доказать, что эти миллионы коррумпированы и теперь принадлежат государству.

По словам дипломата, прогресс в деле возвращения этих средств будет возможен только при условии, что антикоррупционные органы нашей страны будут независимыми, получат бесстрастных руководителей и будут работать в рамках сильного мандата по предотвращению явлений коррупции и охраны правопорядка.

Посол Швейцарии отметил, что процесс избрания нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) находится в этой деятельности ключевым и станет проявлением усиления доверия к национальным антикоррупционным институтам.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Янукович 11 раз звонил Путину , когда расстреливали Майдан.

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