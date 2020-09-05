Офис президента решительно ответил на санкции России против украинских политиков

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Павел Зинченко
Офис президента отреагировал на расширение списка украинцев, против которых Россия ввела специальные экономические меры. Новые санкции коснулись Петра Порошенка, Святослава Вакарчука и еще нескольких членов парламентских партий. В ОП такие действия назвали "технологическим приемом РФ". Об этом сообщает ТСН со ссылкой на сайт президента.
В Офисе президента отметили, что Россия прибегла к санкций на фоне ряда скандальных событий. В их числе назвали в первую очередь отравление оппозиционного лидера Алексея Навального и затянувшийся политический кризис в Беларуси, который ухудшил отношение мировой общественности к России и послужил стимулом для многих стран пересмотреть свою позицию относительно РФ.
В ОП также заявили, что если введение санкций касается принципиальных позиций по территориальной целостности Украины и отношения украинцев к "незыблемости постулата о стране-оккупанте, которая аннексировала часть их территорий", то санкции следует ввести "против всех граждан Украины".
В Офисе президента также не исключают, что санкции со стороны России - очередная попытка поиграть в различные манипуляции накануне очередных местных выборов и подыграть некоторым политическим группам, "учитывая склонность РФ к глобальным медийно-пропагандистским провокациям".
"К сожалению для российской стороны, все подобные манипуляции мы прекрасно умеем читать и они абсолютно не влияют на наше внутреннее политическое здоровье", - заверили в Офисе Президента.
Как сообщало издание "Комментарии", Зеленский уже решил, что ответить Кадырову.
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