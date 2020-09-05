Офис президента решительно ответил на санкции России против украинских политиков

Офис президента отреагировал на расширение списка украинцев, против которых Россия ввела специальные экономические меры. Новые санкции коснулись Петра Порошенка, Святослава Вакарчука и еще нескольких членов парламентских партий. В ОП такие действия назвали "технологическим приемом РФ". Об этом сообщает ТСН со ссылкой на сайт президента.

В Офисе президента отметили, что Россия прибегла к санкций на фоне ряда скандальных событий. В их числе назвали в первую очередь отравление оппозиционного лидера Алексея Навального и затянувшийся политический кризис в Беларуси, который ухудшил отношение мировой общественности к России и послужил стимулом для многих стран пересмотреть свою позицию относительно РФ.

В ОП также заявили, что если введение санкций касается принципиальных позиций по территориальной целостности Украины и отношения украинцев к "незыблемости постулата о стране-оккупанте, которая аннексировала часть их территорий", то санкции следует ввести "против всех граждан Украины".

В Офисе президента также не исключают, что санкции со стороны России - очередная попытка поиграть в различные манипуляции накануне очередных местных выборов и подыграть некоторым политическим группам, "учитывая склонность РФ к глобальным медийно-пропагандистским провокациям".



"К сожалению для российской стороны, все подобные манипуляции мы прекрасно умеем читать и они абсолютно не влияют на наше внутреннее политическое здоровье", - заверили в Офисе Президента.

Как сообщало издание "Комментарии", Зеленский уже решил, что ответить Кадырову.



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