Между Украиной и Венгрией вспыхнул дипломатический скандал

BTC/USD
41432.83
ETH/USD
2865.27
LTC/USD
144.97
USD/UAH
26.73
EUR/UAH
31.40
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Александра Якубовская
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подписанный
договор Венгрии с Газпромом о транзите газа в обход Украины, с целью
исключения Украины из схемы транзита газа по требованию России. Об этом сообщает издание "Главред"
дипломатический скандал - фото из открытых источников
Также Клеба утверждает, что соглашение между Венгрией и Россией не отвечает
интересам Украины.
Напомним, что Венгрия подписала контракт с российским "Газпромом"
о поставках газа в обход Украины в ближайшие 15 лет. В свою очередь украинская
сторона раскритиковала такое решение и планирует оспаривать сделку.
Такую реакцию Украины министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто прокомментировал следующим образом:
Министр подчеркнул, что речь идет о вентиляторах, медицинском оборудовании,
поддержку военных, а также инвестиций. Поэтому из-за данного конфликта Венгрия
вызвала посла Украины в МИД.
Тем временем Украина вызвала на диалог посла Венгрии, так как
транспортировка газа в обход Украины подрывает нацбезопасность государства и
энергетическую безопасность Европы. Попутно перенесла заседания
межправительственной украинский-венгерской комиссии по вопросам экономического
сотрудничества, которое должно было состояться на днях в Будапеште.
Ранее издание "Комментарии" писало о том, что Сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода-перемычки между двумя странами, по которой Венгрия сможет получать российский газ через черноморский газопровод, а не через Украину. Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква считает, что для Украины данный факт может означать потерю до 12 млрд кубометров транзита газа в год — после завершения строительства.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
иван
сегодня, 15:16
В этой новости прекрасно ВСЕ! И принципиальность венгров, и унижение бэндэр, и величие России!