Между Украиной и Венгрией вспыхнул дипломатический скандал

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подписанный договор Венгрии с Газпромом о транзите газа в обход Украины, с целью исключения Украины из схемы транзита газа по требованию России. Об этом сообщает издание "Главред"



дипломатический скандал - фото из открытых источников

"Я против того, чтобы в этой ситуации мы руководствовались эмоциями — мы или наши венгерские партнеры. Мы же не отрицаем права Венгрии заключать соглашения с Газпромом, но мы четко видим, что экономически Венгрия могла бы заключить не менее экономически выгодный контракт, который бы включал в себя транзит через Украину", — отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Также Клеба утверждает, что соглашение между Венгрией и Россией не отвечает интересам Украины.

"Мы понимаем, что исключение Украины из схемы транзита было требованием Российской Федерации — Венгрия это требование приняла. Это не отвечает нашим интересам. Мы свои интересы защищаем", — добавил министр.

Напомним, что Венгрия подписала контракт с российским "Газпромом" о поставках газа в обход Украины в ближайшие 15 лет. В свою очередь украинская сторона раскритиковала такое решение и планирует оспаривать сделку.

Такую реакцию Украины министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто прокомментировал следующим образом:

"Действия правительства Украины крайне возмутительные. Мы расцениваем их как нарушение нашего суверенитета, и считаем недружественным такой шаг после множества субсидий".

Министр подчеркнул, что речь идет о вентиляторах, медицинском оборудовании, поддержку военных, а также инвестиций. Поэтому из-за данного конфликта Венгрия вызвала посла Украины в МИД.

"Мы говорим о попытке нарушить наш суверенитет, и сейчас мы вызвали посла Украины в Министерстве иностранных дел", — сказал Сийярто.

Тем временем Украина вызвала на диалог посла Венгрии, так как транспортировка газа в обход Украины подрывает нацбезопасность государства и энергетическую безопасность Европы. Попутно перенесла заседания межправительственной украинский-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было состояться на днях в Будапеште.

Ранее издание "Комментарии" писало о том, что Сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода-перемычки между двумя странами, по которой Венгрия сможет получать российский газ через черноморский газопровод, а не через Украину. Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква считает, что для Украины данный факт может означать потерю до 12 млрд кубометров транзита газа в год — после завершения строительства.

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