logo
Русский Українська

BTC/USD

41432.83

ETH/USD

2865.27

LTC/USD

144.97

USD/UAH

26.73

EUR/UAH

31.40

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Между Украиной и Венгрией вспыхнул дипломатический скандал
commentss НОВОСТИ Все новости

Между Украиной и Венгрией вспыхнул дипломатический скандал

Венгрия обвинила Украину в нарушении суверенитета из-за реакции на сделку с "Газпромом"

сегодня, 15:10
Автор:

Александра Якубовская

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подписанный договор Венгрии с Газпромом о транзите газа в обход Украины, с целью исключения Украины из схемы транзита газа по требованию России. Об этом сообщает издание "Главред"

Между Украиной и Венгрией вспыхнул дипломатический скандал

дипломатический скандал - фото из открытых источников

"Я против того, чтобы в этой ситуации мы руководствовались эмоциями — мы или наши венгерские партнеры. Мы же не отрицаем права Венгрии заключать соглашения с Газпромом, но мы четко видим, что экономически Венгрия могла бы заключить не менее экономически выгодный контракт, который бы включал в себя транзит через Украину", — отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Также Клеба утверждает, что соглашение между Венгрией и Россией не отвечает интересам Украины.

"Мы понимаем, что исключение Украины из схемы транзита было требованием Российской Федерации — Венгрия это требование приняла. Это не отвечает нашим интересам. Мы свои интересы защищаем", — добавил министр.

Напомним, что Венгрия подписала контракт с российским "Газпромом" о поставках газа в обход Украины в ближайшие 15 лет. В свою очередь украинская сторона раскритиковала такое решение и планирует оспаривать сделку.

Такую реакцию Украины министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто прокомментировал следующим образом: 

"Действия правительства Украины крайне возмутительные. Мы расцениваем их как нарушение нашего суверенитета, и считаем недружественным такой шаг после множества субсидий".

Министр подчеркнул, что речь идет о вентиляторах, медицинском оборудовании, поддержку военных, а также инвестиций. Поэтому из-за данного конфликта Венгрия вызвала посла Украины в МИД.

"Мы говорим о попытке нарушить наш суверенитет, и сейчас мы вызвали посла Украины в Министерстве иностранных дел", — сказал Сийярто.

Тем временем Украина вызвала на диалог посла Венгрии, так как транспортировка газа в обход Украины подрывает нацбезопасность государства и энергетическую безопасность Европы. Попутно перенесла заседания межправительственной украинский-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было состояться на днях в Будапеште.

Ранее издание "Комментарии" писало о том, что Сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода-перемычки между двумя странами, по которой Венгрия сможет получать российский газ через черноморский газопровод, а не через Украину. Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква считает, что для Украины данный факт может означать потерю до 12 млрд кубометров транзита газа в год — после завершения строительства.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://glavred.info/ukraine/kuleba-obvinil-vengriyu-isklyuchila-ukrainu-iz-shemy-tranzita-gaza-po-trebovaniyu-rf-10306890.html
Теги:
comments

Обсуждения

иван

сегодня, 15:16

В этой новости прекрасно ВСЕ! И принципиальность венгров, и унижение бэндэр, и величие России!

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ