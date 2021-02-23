«Между Господом Богом и Папой Римским»: что Яценюк рассказал о Путине

Примирение между путинской Россией и Украиной является чем-то вроде мифа. Прежде всего, из-за президента РФ Владимира Путина. Такого мнения придерживается экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, о чем он рассказал в интервью изданию "Факты".

Экс-премьер Яценюк считает, что Путин засиделся на троне. Фото из открытых источников

По мнению политика, российское правительство надеется и в дальнейшем продолжать захватническую политику в отношении Украины. Яценюк убежден: от Путина бесполезно ждать внезапного решение о возвращении Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Именно поэтому Украину следует укреплять по всем возможным фронтам, в том числе и с помощью западных государств.

"Именно в интересах Запада, чтобы Украина стала успешной. Я не знаю ни одной страны в Европейском союзе, которая столкнулась бы с такими проблемами, с какими столкнулась Украина. И я бы хотел не знать ни одной страны в ЕС, на территории которого были бы российские танки ", — отметил во время разговора Арсений Яценюк.

Президента РФ Владимира Путина политик открыто называет международным преступником. Свою позицию Яценюк с легкостью аргументирует всем известными фактами — аннексией АРК, созданием так называемых "ДНР" и "ЛНР" на украинском Донбассе, отправка российских военных также на территорию Молдовы и Грузии. При этом бывший глава украинского правительства твердо убежден: любые санкции Запада должны наконец зазвучать "монологом", чтобы Путин "не смел перебивать".

Рассказал Арсений Яценюк и об опыте личного общения с Путиным. По мнению политика, президент РФ является серьезным профессиональным врагом, который умеет "ломать" людей. При этом слабые духом личности его не интересуют. А вот те, кто сильнее — как вызов; "их можно перетащить на свою сторону, использовать и выбросить".

"Пребывание на российском троне такой длительный период времени трансформировало его сознание и ментальность. Сейчас он себя видит примерно где-то между Господом Богом и Папой Римским. Немного ниже, чем Господь Бог, немножко выше, чем Папа. Вот и иди с ним говори. О чем с ним говорить?" — резюмировал Яценюк.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о позиции президента Штатов Джо Байдена насчет военной агрессии РФ на Донбассе. Более того, Байден озвучил главную цель Путина и Кремля в целом.

Также на сайте можно узнать, как прошла недавняя встреча Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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