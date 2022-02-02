Месть за RT DE: в Кремле пригрозили выслать из России немецкие СМИ

Представители российского МИД пригрозили немецким властям применить "ответные меры" из-за решения представителей органа, осуществляющего лицензирование и надзор в Германии ввести запрет на вещание российскому пропагандистскому телеканалу RT DE. Об этом сообщает "ТАСС".

В России осудили решение (фото из открытых источников)

Кремлевские власти предупреждают о запрете аккредитованных в РФ немецких медиа. Также аналогичные меры будут применены к интернет-посредникам, которые удалили аккаунты телеканала RT DE на своих платформах.

По обнародованному заявлению российского Министерства иностранных дел, вердикт, вынесенный немецким медиа регулятором, говорит о недвусмысленном сигнале, что беспокойство России снова демонстративно игнорируют.

"Данный шаг лишает нас другого выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер по аккредитованным в России немецким СМИ, а также интернет-посредникам, которые удалили учетную запись с платформ", — говорится в тексте заявления Министерства иностранных дел.

Российские власти называют закрытие их канала "политически обусловленным давлением".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Москве отреагировали на возможное введение санкций против Путина . Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал возможное введение в США санкций против главы РФ из-за Украины. Разговоры властей США о введении санкций против президента России Владимира Путина в Кремле видят политически деструктивными. В частности, спикер главы государства прокомментировал призывы властей Штатов к заморозке "активов Путина".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!