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Меркель снова поговорит с Макроном об Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг 16 сентября принимает на деловой обед канцлера Германии Ангелу Меркель

сегодня, 12:20
Автор:

Кравцев Сергей

В четверг Ангела Меркель в качестве канцлера ФРГ проведет один из последних официальных визитов в Париж. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести деловой обед с Ангелой Меркель, во время которого обсудить важные вопросы, касающиеся вопросов международной безопасности, миграции, климатического и цифрового переходов. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Меркель снова поговорит с Макроном об Украине

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон Фото: Reuters

Во время переговоров будут подняты важные международные темы. Представитель канцлера Штефен Зайберт проинформировал, что отдельно будет вынесена тема Афганистана. Также среди вопросов, которые должны обсудить два лидера – ситуация в Иране, Ливии, Украине и Беларуси. 

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон также уделят внимание предстоящему саммиту ЕС и Западных Балкан, который должен состояться в Любляне в начале октября. Меркель и Макрон должны обсудить ряд организационных вопросов.

Отметим, Ангела Меркель покинет пост канцлера после выборов 26 сентября. Партию "Христианско-демократический союз", которой Меркель отдала много лет своей жизни, теперь на выборы ведет Армин Лашет. Вот только, как показывает социология, у однопартийца Ангелі Меркель призрачные шансы возглавить правительство. Скорее всего, в этот раз новым канцлером Германии станет представитель социал-демократов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Виталий Кличко решил поагитировать за партию Ангелы Меркель перед выборами в Бундестаг. В итоге мэр Киева стал первым украинским политиком, который имел честь выступать от правящей партии во время стартовавшей избирательной кампании.


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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/09/16/7127863/
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