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Кличко стал агитатором партии Меркель на выборах в Бундестаг

Виталий Кличко стал первым украинским политиком, который имел честь выступать от правящей партии во время стартовавшей избирательной кампании

сегодня, 07:20
Автор:

Кравцев Сергей

Киевский градоначальник, мэр Киева Виталий Кличко в казачестве почетного гостя избирательной кампании правящей партии Христианско-демократический союз провел встречу с молодежью Германии в Ганновере. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "DW".

Кличко стал агитатором партии Меркель на выборах в Бундестаг

Виталий Кличко Фото: Украинская правда

Отмечается, что Виталий Кличко стал первым украинским политиком, который имел честь выступать от правящей партии во время стартовавшей избирательной кампании. Издание пишет, сейчас правящей партии очень нужна поддержка известных и влиятельных людей, потому как по предварительным социологическим опросам консерваторы проигрывают социал-демократам на 2-5%. Виталий Кличко выступал, когда ХДС принимала главу партии Армина Лашета, который, по прогнозам экспертов и аналитиков, имеет неплохие шансы занять пост канцлера Германии после выборов 26 сентября.

Издание отмечает, участие Кличко в избирательной кампании правящей партии уже стало неожиданностью, потому как участие иностранных политиков в избирательной кампании в ФРГ – это сама по себе редкость, а представителей украинского политикума так и подавно. Но Кличко в Германии практически свой, он довольно продолжительное время проживал в Гамбурге, имеет очень хорошие связи с многими представителями ХДС.

Хотя, в данном случае Виталия Кличко пригласили в Ганновер в качестве в прошлом известного боксера, которого очень хорошо знают в Германии. 

"DW" подчеркивает, Кличко и Лашет общались с молодежью ХДС поочередно. В своей речи Виталий Кличко отрыто не призывал голосовать за партию Меркель, лишь намекнув, что, когда он тренировался в Германии. То его тренер дал ему один дельный совет – собрать команду лучших. Это перекликалось с тем, что Лашет, как кандидат на пост канцлера от ХДС, за день до этого представил свою "команду будущего".

Также читайте на портале "Комментарии" — Виталий Кличко назвал министра Ткаченко некультурным министром и обвинил в неуважении к киевлянам.


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Источник: https://www.dw.com/uk/yak-klychko-radyv-partii-merkel-unyknuty-nokautu-na-vyborakh/a-59088667
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