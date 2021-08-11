Меркель перед встречей с Зеленским интересуют только две темы, – Климкин

Красной нитью во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Киеве 22 августа будет проходить тема запуска "Северного потока-2" и будущего украинской ГТС. Как информирует издание "Комментарии", таким прогнозом в интервью порталу "Обозреватель" поделился экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

По мнению дипломата, приезд Меркель может быть связан с тем, чтобы очертить перед президентом Зеленским довольно мрачные перспективы его будущего после смены власти в Германии и формирования нового правительства. Мрачные перспективы могут возникнуть, если Зеленский продолжит отказываться выполнять рекомендации западных партнёров по двум пунктам – "Северному потоку-2" и будущему Донбасса.

"Меркель попытается донести Зеленскому, что лучше принять сейчас предложение и касательно Донбасса, и касательно "Северного потока-2", – отметил дипломат.

Павел Климкин также уверен, что приезд Меркель в столицу Украины абсолютно никак не связан с предстоящим визитом украинского лидера в Белым Дом, который запланирован на 30 августа. Главная же задача канцлера ФРГ – отстоять те интересы, которые есть у бизнеса и политикума, убедить Зеленского, что нужно принимать ее предложение и не противиться.

Читайте также ранее на портале "Комментарии" — пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что темой для переговоров Зеленского и Меркель 22 августа станет безопасность и двусторонние отношения. Также на Банковой считают, что этот визит связан с предстоящим саммитом "Крымской платформы".

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