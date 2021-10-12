logo
Русский Українська

BTC/USD

57230.74

ETH/USD

3524.28

LTC/USD

178.52

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Медведев публично признал Путина дураком - эксперт
commentss НОВОСТИ Все новости

Медведев публично признал Путина дураком - эксперт

Восемь лет именно Россия борется за нашу территорию, убивая украинцев

сегодня, 00:26
Автор:

Антон Рудак

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев публично признал президента России дураком. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале политолог Алексей Голобуцкий.

Медведев публично признал Путина дураком - эксперт

Путин и Медведев, фото "Российская газета"

Политолог ссылается на фразу Дмитрия Медведева "с дураками, которые не будут драться за Украину". Дураков как раз представляет Российская Федерация. Алексей Голобуцкий говорит, что восемь лет именно Россия борется за нашу территорию. При этом убивая украинцев.

"Двухсотят" российских граждан. Тратят миллиарды. То есть, Медведев считает Путина "дураком"? Интересно, что за этот каминаут сделает с ним сам Путин? ", — задает вопрос Алексей Голобуцкий.

Также эксперт советует применять статью Медведева через самих россиян и их сателлитов. Например фраза "с вассалами иметь дело бессмысленно" по его мнению — точная характеристика ситуации с так называемыми ЛДНР. Упорное настаивание Кремля на прямом диалоге с сепаратистами — это и есть требование "договариваться с вассалами". Именно они и являются собственностью России, убеждает политолог. В то время, как Украина настаивает на прямых требованиях к России, как к стране-агрессору.

Алексей Голобуцкий говорит, любые обязательства, которые могли брать на себя псевдореспублики, априори ничтожны. Ведь все вопросы решает Кремль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Офисе президента отреагировали на скандальную статью Медведева. Украина принимает во внимание только те позиции, которые озвучивает президент России Владимир Путин. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк называет текст в статье Медведева крайне странным и неактуальным. При этом советник главы ОП уточнил важный момент — Дмитрий Медведев не причастен к организации возможной встречи президентов России и Украины. Поэтому его мнение по этому поводу выглядит довольно странным и заслуживает реакции первых лиц Украины. Михаил Подоляк также высказал несколько версий, почему эта статья появилась именно сейчас.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/allgolobutsky/16305
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ